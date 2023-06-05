中捷緊急應變再精進　3秒內可按鈕停車

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中捷公司說，5月10日豐樂公園站發生民間建築工地塔吊吊臂掉落軌道事故，中捷經全面檢討，提出9項標準作業程序的精進作為。其中，為縮短隨車員按壓駕駛台緊急煞車按鈕的時間，比照颱風來襲時應變措施，暫時將駕駛台蓋板全時段開啟。
精進作為上路後，中捷公司持續滾動式檢討，並已完成隨車員「開蓋按壓」訓練，在蓋板蓋上但不上鎖的情況下，隨車員開啟蓋板、按壓緊急煞車按鈕只需3秒，較先前上鎖需要花費20秒大幅縮減操作時間，可有效提升後續處理緊急事故時效，該措施將自明日起實施。
中捷公司指出，駕駛台蓋板、前方車廂地板均已張貼告示，提醒旅客勿任意開啟蓋板，並保持駕駛台前方區域淨空，以利隨車員必要時可立即操作駕駛台。
中捷公司也說，其餘8項精進作為包括險阻手勢標準化、停靠月台尚未出發列車暫停列車發車方式、隨車人員值勤包擺放配置優化、隨車人員指差確認、緊急作業程序標誌調整及列車與車站安全設備宣導、第三軌或車站設備電力異常時處理方式、第三軌及車站設備電力伴隨異常時處理方式、旅客完成疏散後的搜救方式。
另外，國內中運量無人駕駛系統除了中捷綠線，尚有北捷文湖線、新北環狀線，中捷公司也與北捷公司、新北捷公司及施工單位北捷局共同研商加裝月台緊急停車按鈕，以及研擬裝設智慧型障礙物辨識裝置，以延伸障礙物偵測距離，優化預警機制，強化行車安全系統。