天氣一天比一天差！本週「午後雷雨」下不停 還有颱風恐生成
本週台灣受到許多天氣系統影響，大趨勢上天氣會越來越不穩定，中央氣象局預報員林定宜提醒，週五（6月9日）前的「午後雷陣雨」都會延續到夜間，且隨著鋒面接近，週末（6月10日至6月11日）再搭配偏南風影響，幾乎全台都會有局部短暫陣雨；且近期菲律賓東方海面可能又要有颱風生成，實際影響還有待觀察，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
林定宜說明，今（5）日的午後雷陣雨會一直下到深夜才趨緩，不過整體降雨相較於昨（4）日情況會較為輕微，主因在於昨日台灣北部有一片小低壓帶，今日則單純是「東南風偏東風」帶來的水氣影響，氣象局也持續發布大雨特報，傍晚或入夜要返家的民眾務必多多提防。
林定宜表示，明（6）日天氣狀況和今日類似，西半部高溫攝氏33至34度，台南、高雄、屏東留意攝氏36度以上高溫、東部高溫攝氏32至33度，早晚低溫全台普遍攝氏27至28度。週三至週五主要受偏南風影響，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，各地午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率。
週末時「鋒面接近北部海面」及「偏南風」雙重影響，北部、東北部、南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。此外，菲律賓東方外海有天氣系統正在發展，預期本週有機會成為「熱帶性低氣壓」，甚至生成颱風的機率也無法排除，不過未來路徑上對台灣暫無影響，不確定性高，還要繼續觀察。