張艾亞、張齡予被爆是「塑料姐妹」對話超假！內幕曝光了
藝人張艾亞近日上節目《健康零距離》，為了力挺主持人張齡予還「降價」上節目，原來兩人高中就認識，張艾亞還爆料有人說她們倆長得很像，嘴巴也是同樣得理不饒人，張齡予笑說當時大家都以為她們之間會有瑜亮情結，但為了不要讓大家猜得準，覺得她們很差，就變成「塑料姐妹」，而假面久了之後就覺得對方都還不錯，就會出去唱歌，兩人還會互相說：「我也好喜歡妳！」對話中充滿假氣。後來真正變成朋友的過程，是張艾亞認識一位男生喜歡張齡予，想透過她介紹，一起出去唱歌吃飯，雖然最後男生沒追成功，但兩人也成為好友。
記者郭佩蓉/綜合報導
張艾亞是張齡予高中辯論社的朋友，兩人在高中時代就認識，一個是松山高中，一位是復興高中，兩人一起比賽，暑假一起住在政大。張艾亞笑說她和張齡予的情誼有22年了，記得當年高中辯論社有大型比賽，暑假會集合住宿比賽，張齡予也笑著回應表示，以前就很注意這「小孩」，皮膚真的很白，而且很漂亮，就像一個大姐頭一樣，張齡予就主動向她搭訕，在場上覺得張艾亞很刁鑽，讓張艾亞忍不住就回說：「哪有妳刁！」
張艾亞覺得張齡予從讀書時期至今個性沒什麼改變，就愛橫衝直撞，開玩笑表示《全明星辯論會》應該找她們倆參加，而至於兩人的實力，張艾亞笑說應該是張齡予比較強，因為她當記者算是有受過長期專業訓練，口條方面應該可以掌控全場，張齡予則笑說自己過去比較有包袱，現在才好一點，而張艾亞從綜藝節目出身，在節目中有時會讓人招架不住，兩人你一句我一句，妙語如珠看得出辯論功力不相上下。