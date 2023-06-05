劉畊宏業配20秒入帳259萬！郝劭文直播帶貨遭酸賺很多 高EQ回1句
台灣男星劉畊宏近年來事業重心轉往中國，還帶著全家人移居上海，先前在新冠肺炎疫情嚴重之際，他靠著直播跳健身操翻紅，也跟進中國直播帶貨的風潮，雖然今年4月曾陷入「假貨風波」，但近日卻被陸媒爆料，他的業配價碼仍十分高昂，拍攝短短20秒影片就能賺進60萬人民幣（約259萬元新台幣），連另一名台灣男星郝劭文婚後回歸直播帶貨的工作，都遇到酸民喊：「只靠直播掙了不少錢。」
記者賴禹妡/綜合報導
根據《北京商報》報導，由於中國網紅業配成本齊漲，許多廠商為了節省支出，選擇轉向找中小型網紅合作，以20秒業配影片來計算，若粉絲數量超過100萬，報價約落在1萬至10萬人民幣（約新台幣4萬至43萬元），而劉畊宏擁有超過6000萬粉絲，拍攝20秒業配影片就能賺進高達60萬人民幣。
另外，今年5月剛新婚的郝劭文也回歸直播帶貨的工作，但直播間卻出現酸民留言「只靠直播掙了不少錢」，對此郝劭文高EQ回應對方：「我掙錢工作，礙著你了嗎，我吃你家大米了嗎？你工作是為了什麼？是不是為了掙錢？都是為了生活，都是為了家庭掙錢有什麼見不得人的事情嗎？那我有給大家賣假的、賣差的東西嗎？」一番言論引來網友大讚高情商。