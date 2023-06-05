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第四波疫情來襲！癌友、器官移植等「7族群」疫苗保護力恐不足

▲台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會及臺灣病友聯盟日前主辦「生命兩難展-免疫低下病患如何安心防疫」病友講座。（圖／NOWnews今日新聞）
▲台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會及臺灣病友聯盟日前主辦「生命兩難展-免疫低下病患如何安心防疫」病友講座。（圖／NOWnews今日新聞）

生活中心/綜合報導

近期疫情再度升溫，疾管署針對免疫功能低下族群，像是癌友、器官移植、血液幹細胞移植、先天性免疫不全、全身性自體免疫症候群、HIV陽性等，有條件地提供公費施打單株抗體，有助於降低其染疫及重症風險。由於這類患者即便在施打疫苗後，自身產生抗體效果也較一般人低，確診後不僅可能需延遲或中斷既有療程，甚至重症風險也高出不少，因此建議採取「被動免疫」施打單株抗體，把製好的抗體直接打進體內，給免疫力低下病友多一層保護力！
根據疾管署5/30日公布數據顯示，這一波疫情二確、三確的患者越來越多，推估每日約有3000到4000人重複感染。其中要特別注意的是，目前民眾施打疫苗，需要仰賴身體免疫功能，自行激化主動產生抗體，而免疫低下患者，因自身免疫功能差，難以經由疫苗主動激化抗體，面對疫情增溫、口罩解封的大環境，迫切要重視疫苗保護力不足的問題。

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▲血液腫瘤科醫師邱柏儒表示，癌友接受治療時，會造成身體機能損害，連帶對免疫功能損傷。（圖／NOWnews今日新聞）
▲血液腫瘤科醫師邱柏儒表示，癌友接受治療時，會造成身體機能損害，連帶對免疫功能損傷。（圖／NOWnews今日新聞）
台大癌醫中心分院血液腫瘤科醫師邱柏儒指出，以癌友來說，癌細胞不正常增生且侵犯身體各部位，造成身體機能損害，再加上治療方式例如化療、接受免疫抑制劑治療等殺死癌細胞，也連帶會對免疫功能造成損傷，而因為免疫功能低下，自主產生抗體的效益不佳，就有研究指出，血液惡性腫瘤患者中僅有50%在接種疫苗後能有抗體反應，且染疫後復原時間長且重症風險高，確診重症可能會遇到治療藥物改變、化療延遲等問題。
正因為單株抗體不同於疫苗的機轉，是直接將有作用力的抗體提供給病人，價格自然較為昂貴，針對單株抗體為何要價不斐，邱柏儒醫師說明，施打單株抗體的邏輯，就類似直接架設一套防空飛彈系統，當COVID-19病毒進入體內，讓身體有對抗的保護力，根據研究數據顯示，血癌患者確診後重症機率高達20％，若是施打單株抗體後重症人數則可有效減少一半以上，目前疾管署是採公費提供給七大類病患施打，呼籲符合條件的病患應把握，主動諮詢主治醫師討論施打的必要性。

▲林口長庚醫院風濕過敏科醫師蔡昀臻提醒，免疫不全或是因為免疫抑制劑治療的患者，即使接種疫苗後仍無法產生足夠之保護力。（圖／NOWnews今日新聞）
▲林口長庚醫院風濕過敏科醫師蔡昀臻提醒，免疫不全或是因為免疫抑制劑治療的患者，即使接種疫苗後仍無法產生足夠之保護力。（圖／NOWnews今日新聞）
除了癌症治療的患者外，蔡昀臻醫師指出，需要長期使用類固醇、免疫調節藥物、生物製劑等，對免疫系統有不同程度降低的疾病患者，包括類風溼性關節炎、全身性紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎等，同樣在確診後重症機率提高，甚至誘發自體免疫疾病更加嚴重。根據研究發現確診半年後，免疫疾病累積發生率高達3%，是未感染者的3倍。
根據最新臨床試驗結果顯示，於COVID-19暴露前給予預防性單株抗體，可預防免疫低下族群感染新冠以及重症風險。蔡昀臻醫師進一步呼籲，若是疾病狀況穩定，不需要常常更換藥物的患者，建議主動找醫師進一步討論規劃施打長效型單株抗體。
目前疾管署公費單株抗體對象包括七大類：需積極治療的癌症患者；具有重大傷病卡的血液腫瘤病患；具有重大傷病卡的器官移植、血液幹細胞移植者；具重大傷病卡需終身治療之全身性自體免疫症候群患者；具重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患；感染人類免疫缺乏病毒（HIV）且免疫細胞CD4小於200cells／mm3；曾在一年內接受CAR-T治療或B細胞清除治療者。

▲免疫低下患者自身產生抗體效果不佳，醫師建議採「被動免疫」施打預防性單株抗體，符合七大類公費條件的病友可主動諮詢主治醫師。（圖／疾管署）
▲免疫低下患者自身產生抗體效果不佳，醫師建議採「被動免疫」施打預防性單株抗體，符合七大類公費條件的病友可主動諮詢主治醫師。（圖／疾管署）

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