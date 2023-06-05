台大學生劉家儀香港遭警逮捕　校方、研究生協會籲各界支援協助

還原時程指行政院抄襲性騷修法　國民黨團要柯建銘道歉：公然造假

▲針對民進黨團質疑國民黨團提性騷修法是抄襲行政院新聞稿，國民黨團今還原時程反批綠公然造假、惡意抹黑，柯建銘應公開道歉。（圖／國民黨提供）
▲針對民進黨團質疑國民黨團提性騷修法是抄襲行政院新聞稿，國民黨團今還原時程反批綠公然造假、惡意抹黑，柯建銘應公開道歉。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

民進黨立法院黨團指控國民黨立法院黨團，112年度中央政府總預算案提出「有關性別平等要求性騷擾申訴流程機制」提案，是抄襲行政院1月11日新聞稿。對此，國民黨團今（5）日澄清回擊，依立法院相關公報紀錄，證明國民黨團1月4日就正式提案，1月7日立法院朝野協商時行政院就掌握此提案內容。國民黨團痛批民進黨團，不僅公然造假，更是惡意抺黑，要求民進黨團總召柯建銘公開道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團總召曾銘宗表示，這二天發生一個世界級的笑話，到底誰在講這些笑話？是民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬，還是其他多位民進黨團立委？1月19日民進黨團這58位立委竟然敢反對國民黨團要求政府進一步檢討性騷擾的法規及通報機制。

曾銘宗強調，國民黨團1月4日就提案，行政院1月11日才發布新聞稿，是民進黨、是蔡政府、是行政院抄國民黨團版本。民進黨團要抺黑、公然造假也要認真一點! 這個很嚴肅的議題，國民黨團真的笑不出來。行政院抄國民黨團提案版本，國民黨團嚴正要求柯建銘總召及民進黨團公開道歉。

曾銘宗指出，依《行政院性別平等委員會設置要點》，性別平等委員會召集人是行政院長，每四個月召開會議一次；必要時得召開臨時會議。行政院有重視性別平等委員會嗎？

曾銘宗說，依據行政院公開的會議紀錄，依規定一年要開四次，108年只開一次、109年開二次、110年開二次、111年開三次。今年至目前為止，一次會議都没有召開。陳建仁院長真的太忙了，忙著輔選。行政院說重視性別平等、重視女權，說一套、做半套！國民黨團對蔡政府不重視性別平等、不重視女權表達最嚴厲的譴責。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，國民黨團今年1月19日交付院會表決的提案為「要求檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏；並請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制」，但依立法院朝野協商結論，立法院財政委員會1月4日就截止收案，代表國民黨團提案1月4日就送進財政委員會；1月7日朝野協商時本案列為第443案。因為民進黨團要求修改文字本黨團反對，因此保留至院會表決。

謝衣鳯強調，1月7日黨團協商時民進黨團就已經反對國民黨團提案，且當時相關行政機關皆列席並掌握各黨團的提案。世界級的笑話是行政院於1月11日發布新聞稿指出，行政院要求現行性平機制不足部分啟動檢討。是行政院在抄國民黨團1月4日就提出的提案。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻議員則指出，民進黨在性騷問題的處理是抄襲及說謊之外，性騷擾要處理的問題是受害者的申訴機制，民進黨卻以多數暴力在院會強行封殺性騷擾的檢討機制。民進黨多數暴力已經不是第一次，這些年來罊竹難書。

江怡臻痛批，民進黨先是讓大家吃萊豬、吃核食，又掩蓋疫苗採購真相。現在又以多數暴力要封住性騷擾者受害者的嘴巴。難道民進黨當時就預料到，民進黨內會一堆的性騷擾事件嗎？民進黨強行阻擋修法，是不是就是在避免今天的東窗事發？調出錄影帶就可以看出，到底是誰在反對性騷擾機制的建立？誰在縱容性騷擾的加害者？

民進黨性騷擾案件　勞動局證實還未收到民進黨書面資料

「113保護專線」進線人次降低！性騷擾諮詢反增26%

范雲諷藍談性騷擾防治「世界級笑話」　曾銘宗怒批：誰在講笑話？

喊性騷擾「絕不寬貸」針對傅崐萁？侯友宜：要嚴格標準檢驗自己

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀