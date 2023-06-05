還原時程指行政院抄襲性騷修法　國民黨團要柯建銘道歉：公然造假

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曾銘宗強調，國民黨團1月4日就提案，行政院1月11日才發布新聞稿，是民進黨、是蔡政府、是行政院抄國民黨團版本。民進黨團要抺黑、公然造假也要認真一點! 這個很嚴肅的議題，國民黨團真的笑不出來。行政院抄國民黨團提案版本，國民黨團嚴正要求柯建銘總召及民進黨團公開道歉。
曾銘宗指出，依《行政院性別平等委員會設置要點》，性別平等委員會召集人是行政院長，每四個月召開會議一次；必要時得召開臨時會議。行政院有重視性別平等委員會嗎？
曾銘宗說，依據行政院公開的會議紀錄，依規定一年要開四次，108年只開一次、109年開二次、110年開二次、111年開三次。今年至目前為止，一次會議都没有召開。陳建仁院長真的太忙了，忙著輔選。行政院說重視性別平等、重視女權，說一套、做半套！國民黨團對蔡政府不重視性別平等、不重視女權表達最嚴厲的譴責。
國民黨團書記長謝衣鳯表示，國民黨團今年1月19日交付院會表決的提案為「要求檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏；並請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制」，但依立法院朝野協商結論，立法院財政委員會1月4日就截止收案，代表國民黨團提案1月4日就送進財政委員會；1月7日朝野協商時本案列為第443案。因為民進黨團要求修改文字本黨團反對，因此保留至院會表決。
謝衣鳯強調，1月7日黨團協商時民進黨團就已經反對國民黨團提案，且當時相關行政機關皆列席並掌握各黨團的提案。世界級的笑話是行政院於1月11日發布新聞稿指出，行政院要求現行性平機制不足部分啟動檢討。是行政院在抄國民黨團1月4日就提出的提案。
侯友宜競選工作室發言人江怡臻議員則指出，民進黨在性騷問題的處理是抄襲及說謊之外，性騷擾要處理的問題是受害者的申訴機制，民進黨卻以多數暴力在院會強行封殺性騷擾的檢討機制。民進黨多數暴力已經不是第一次，這些年來罊竹難書。
江怡臻痛批，民進黨先是讓大家吃萊豬、吃核食，又掩蓋疫苗採購真相。現在又以多數暴力要封住性騷擾者受害者的嘴巴。難道民進黨當時就預料到，民進黨內會一堆的性騷擾事件嗎？民進黨強行阻擋修法，是不是就是在避免今天的東窗事發？調出錄影帶就可以看出，到底是誰在反對性騷擾機制的建立？誰在縱容性騷擾的加害者？