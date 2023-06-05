邦誼揮灑創意　中美洲友邦口罩設計冠軍揭曉！

貝里斯口罩設計得主陳雨柔為台藝大大三學生，其作品「貝里斯蘭花精靈」選擇貝里斯的國花黑蘭花(The Black Orchid)為主題，將這種有著罕見蛤殼狀的花朵化成花之精靈，輕快的柔和氛圍賦予貝里斯國花新意，簡單卻很驚艷。貝里斯碧坎蒂（Dr. Candice Pitts）大使表示，選擇這款設計除了因為粉紅色帶給人溫暖的感覺，也展現了貝里斯人熱情、溫暖又有活力的模樣，更包含婦女賦權的精神；希望透過這次的得獎作品讓台灣人更加認識貝里斯，也期待這款新的貝里斯國花口罩設計能在台灣各地綻放。
瓜地馬拉組冠軍潘玉玲則特地從花蓮玉里北上領獎，恰逢今天生日的她表示這次得獎是人生最棒的生日禮物！瓜地馬拉巴迪亞（Amb. Oscar Padilla Lam）大使也喜歡她作品「國鳥們的擁抱」所傳達的設計概念，運用瓜地馬拉國旗的顏色、台瓜相互擁抱的國鳥、國鳥上方的愛心，以及台灣國花和瓜國重要的產業之一-咖啡花來進行設計，展現台瓜的長久情誼，攜手愛無限的能量。
此次口罩徵選活動兩位分組冠軍贏得新台幣2萬元獎金，兩國冠軍口罩將限量印製，作為日後於貝、瓜兩國大使館及中美洲經貿辦事處的各項推廣活動中發送，讓台灣民眾使用及收藏！另外期間同時舉辦的「網路票選人氣獎」選拔則分別由徐梅芳的「Taiwan and “Belize” in each other」及賴怡如的「瓜地馬拉！探險趣！」獲得最高票，將另外獲得紀念禮品。