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邦誼揮灑創意　中美洲友邦口罩設計冠軍揭曉！

▲貝里斯大使（右3）、瓜地馬拉大使（左3）、中美洲經貿辦事處廖鴻達主任（右1）、貝里斯作品冠軍陳雨柔（右4）、瓜地馬拉作品冠軍潘玉玲（左4）及他們的親友一起出席這次的口罩設計比賽頒獎儀式。（圖／中美洲經貿辦事處提供）
▲貝里斯大使（右3）、瓜地馬拉大使（左3）、中美洲經貿辦事處廖鴻達主任（右1）、貝里斯作品冠軍陳雨柔（右4）、瓜地馬拉作品冠軍潘玉玲（左4）及他們的親友一起出席這次的口罩設計比賽頒獎儀式。（圖／中美洲經貿辦事處提供）

本報訊

今年貝里斯、瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處合作舉辦【中美洲友邦口罩設計大賽】揭曉冠軍作品，陳雨柔及潘玉玲兩位參賽者以呼應中美洲友邦特色為主軸，彩繪出創意十足的亮眼口罩，贏得評審們的青睞肯定，並於6月5日由貝里斯大使碧坎蒂及瓜地馬拉大使巴迪亞親自頒發獎金與獎狀，另贈冠軍口罩回饋給設計者。

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中美洲經貿辦事處主任廖鴻達表示，本次比賽吸引視覺設計師、插畫家、藝術系學生等各界共襄盛舉，每個國家都有逾百件作品參賽，參賽者的多元背景，讓本次友邦口罩設計大賽的作品展現出豐沛的創作能量，無論是以貝里斯、瓜地馬拉的引人入勝的風景，或是繽紛綻放的美麗國花、可愛俏皮的國獸為題材，每件作品除了呈現出友邦的美麗印象，透過設計的過程讓參與者能更認識我們中美洲的邦交國，獲獎的作品也將在之後的各個場合運用，協助邦交國意象在台推廣。

▲貝里斯大使及中美洲經貿辦事處廖主任頒發獎金與獎狀給設計冠軍得主陳雨柔。（圖／中美洲經貿辦事處提供）
▲貝里斯大使及中美洲經貿辦事處廖主任頒發獎金與獎狀給設計冠軍得主陳雨柔。（圖／中美洲經貿辦事處提供）
▲貝里斯大使期待陳雨柔設計的貝里斯國花口罩設計能在台灣各地綻放。（圖／中美洲經貿辦事處）
▲貝里斯大使期待陳雨柔設計的貝里斯國花口罩設計能在台灣各地綻放。（圖／中美洲經貿辦事處）
貝里斯口罩設計得主陳雨柔為台藝大大三學生，其作品「貝里斯蘭花精靈」選擇貝里斯的國花黑蘭花(The Black Orchid)為主題，將這種有著罕見蛤殼狀的花朵化成花之精靈，輕快的柔和氛圍賦予貝里斯國花新意，簡單卻很驚艷。貝里斯碧坎蒂（Dr. Candice Pitts）大使表示，選擇這款設計除了因為粉紅色帶給人溫暖的感覺，也展現了貝里斯人熱情、溫暖又有活力的模樣，更包含婦女賦權的精神；希望透過這次的得獎作品讓台灣人更加認識貝里斯，也期待這款新的貝里斯國花口罩設計能在台灣各地綻放。

▲瓜地馬拉大使也對於潘玉玲的作品「國鳥們的擁抱」所傳達的設計概念相當驚豔。（圖／中美洲經貿辦事處）
▲瓜地馬拉大使也對於潘玉玲的作品「國鳥們的擁抱」所傳達的設計概念相當驚豔。（圖／中美洲經貿辦事處）
▲潘玉玲特地穿上瓜國國旗顏色的衣服從花蓮北上領獎。（圖／中美洲經貿辦事處提供）
▲潘玉玲特地穿上瓜國國旗顏色的衣服從花蓮北上領獎。（圖／中美洲經貿辦事處提供）
瓜地馬拉組冠軍潘玉玲則特地從花蓮玉里北上領獎，恰逢今天生日的她表示這次得獎是人生最棒的生日禮物！瓜地馬拉巴迪亞（Amb. Oscar Padilla Lam）大使也喜歡她作品「國鳥們的擁抱」所傳達的設計概念，運用瓜地馬拉國旗的顏色、台瓜相互擁抱的國鳥、國鳥上方的愛心，以及台灣國花和瓜國重要的產業之一-咖啡花來進行設計，展現台瓜的長久情誼，攜手愛無限的能量。

此次口罩徵選活動兩位分組冠軍贏得新台幣2萬元獎金，兩國冠軍口罩將限量印製，作為日後於貝、瓜兩國大使館及中美洲經貿辦事處的各項推廣活動中發送，讓台灣民眾使用及收藏！另外期間同時舉辦的「網路票選人氣獎」選拔則分別由徐梅芳的「Taiwan and “Belize” in each other」及賴怡如的「瓜地馬拉！探險趣！」獲得最高票，將另外獲得紀念禮品。

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