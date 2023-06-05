電視購物小天王熱心公益　阿國贈癌患營養品

在有線電視台購物頻道闖出一片天的阿國，因認同「取之於社會，用之於社會」的理念，在自己事業小有成就之後，一直思考要如何盡自己棉薄之力，參與社會公益，彰顯自己的價值。阿國說，自己進入電視購物圈後，接觸到一些高檔的營養商品，於是興起以免費贈送的方式回饋一萬兩千位會員，只要會員提出自己或家人甚至朋友罹癌的就醫證明，他就義務無限制提供醫院指定等級、每罐市價六千至八千元的術後營養品，會做到自己經濟撐不下去為止。
記者陳美嘉／高雄報導
出身一般家庭的阿國，從小就熱愛歌唱，也曾在各大餐廳、舞廳與紅包場駐唱，直到現在全心在電視購物頻道發展，阿國表示，常聽到身邊親朋好友罹癌後，不但心情大受影響，原本幸福的生活業被打亂，尤其除了龐大的手術、標靶藥物與住院費用難以承擔之外，化療後身體恢復狀況也攸關復原的進度，再加上必須勞神細心照顧，往往會讓全家陷於愁雲慘霧之中。
阿國說，他免費贈送的高檔營養品是非賣品，所以出發點不是為了替商品打廣告，而是真心想從支持疼惜他的會員身上先做起，爭取廠商全力贊助，希望從純慈善公益的角度，盡一分企業與個人的力量，讓所有人都能像他的購物節目名稱「美麗人升」一樣，擁有一個自己的「美麗人生」。
其實，阿國是個被廣播和電視耽誤的實力派創作型歌手，與目前藝人在舞台上大多以卡拉OK伴唱帶為主不同，他和樂隊搭配現場演唱的場次超過一萬場，是目前時下歌手很難超越的紀錄。雖然他無法忘情於歌唱，且不少歌迷敲碗希望他早日出新專集，不過，「魚與熊掌不可兼得」，目前他專注電視購物事業分身乏術，暫時只能退而求其次，在購物頻道上唱給大家聽，但只要能抽出時間，一定會進錄音室將個人最好的一面呈現給所有歌迷。