鴻海5月營收月增5%　前5月營收為歷年同期次高

鴻海5月營收為新台幣4507億，月增5.01%，年減9.45%，與公司預期約略相當。累計前5月營收為2兆3426億，年減2.08%，為歷年同期次高。展望第二季，鴻海指出目前已經進入新舊產品轉換期，但在去年基期較高的情況下，維持4月份釋出的第二季展望，預估2023年第二季營運展望將呈現季減與年減的狀態。
記者許家禎／台北報導
鴻海5月營收為新台幣4507億，月增5.01%，年減9.45%，與公司預期約略相當。累計前5月營收為2兆3426億，年減2.08%，為歷年同期次高。而5月營收中，各產品類別表現部分，以月對月的表現來看，「消費智能產品類別」有雙位數成長，「電腦終端產品類別」、「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」與上月相比表現皆約略持平。
各產品類別若以年對年的表現來看，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比表現約略持平。「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則有衰退情形。
展望第二季，鴻海指出，基於目前已經進入新舊產品轉換期，加上 2021 年缺料狀況在去年上半年緩解，致使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在去年基期較高的情況下，維持 4 月份釋出的第二季展望，預估2023 年第二季營運展望將呈現季減、年減的狀態。