台大學生劉家儀香港遭警逮捕　校方、研究生協會籲各界支援協助

易俊宏涉性騷轉任議員助理！立委陳椒華批：零容忍淪為空話

▲時代力量立委陳椒華表示，易俊宏涉嫌性騷竟還轉任議員助理，所謂的「性騷零容忍」根本就是空話。（圖／翻攝易俊宏臉書）
▲時代力量立委陳椒華表示，易俊宏涉嫌性騷竟還轉任議員助理，所謂的「性騷零容忍」根本就是空話。（圖／翻攝易俊宏臉書）

記者陳苾暐／綜合報導

前台南市政府副發言人易俊宏，去年遭爆料是性騷擾慣犯後，到民進黨南市議員林依婷辦公室任職助理，因此被時代力量立委陳椒華痛批，所謂的「性騷零容忍」根本就是空話，對此，易俊宏今（5）日透過臉書指出，已向林依婷提出辭呈，未來會先離開政治工作，待司法調查及審判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，時任台南市府副發言人的易俊宏，去年6月間被爆料，利用擔任而全講師的身分，性騷多名青少年達7年之久，雖事後易俊宏從市府請辭，但今年5月卻又改由市議員林依婷聘為助理，隨著近期政壇ME TOO延燒，今天立委陳椒華也在臉書上痛批，當初市長黃偉哲曾說「絕不寬貸」，在易俊宏主動請辭後，稱要送行政調查，該移送法辦就移送法辦，沒想到時隔一年，風頭稍為過了之後，又在政壇找到新工作，讓「性騷零容忍」淪為空話和笑話。

稍早易俊宏發文指出，經由網路留言再次感受到眾人的憤慨，所以我必須再一次為自己曾經讓人感到輕浮的言語動作及模糊的尺度邊界，向相處過的每一個你誠摯道歉，尤其是因此被直接或間接、有意或無意傷害到的同儕、學員們，真的非常非常對不起，未來的日子裡我會一直不斷的反省自己、提醒自己、警惕自己。

易俊宏表示，如今任何為自己開脫的話我都不會再說了，未來我會先離開政治相關工作，靜待司法部門對我的調查與審判，這也是我目前除了道歉之外必須得做的事情，任何對於我的調查我都會配合、給自己也給其他人一個說明解釋的機會與場合，聆聽與釐清才能走向和解與原諒，讓彼此走出無盡陰影光明重生。

林依婷則證實易俊宏今天已提出辭呈，同時強調選擇聘用易俊宏並不代表認為對他的指控都是子虛烏有，但既然選擇任用了易俊宏，我就要為自己的選擇付出代價，而我付出代價的那天，就是司法判決的當天，屆時我會向相關的當事人一一親自道歉謝罪。

最後我也會趁著還是雇主的時刻，要求易俊宏正視當事人們的訴求，對於自己如果有讓他人不舒服的肢體動作或者言語用詞，應該好好的、誠懇的、真摯的先道歉，說一聲對不起，給予當事人最基本也是最需要的尊重，並且勇敢面對司法，無論最終判決如何，未來都不應該再讓他人有這樣不舒服的感覺，努力讓自己成為一個值得被原諒的人。

還原時程指行政院抄襲性騷修法　國民黨團要柯建銘道歉：公然造假

民進黨性騷擾案件　勞動局證實還未收到民進黨書面資料

造浪者現形1／各黨都有性騷傳聞！要果斷處理　幫受害者主持公道

民進黨性騷案件越爆越多　侯友宜：這是組織文化結構嚴重的問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀