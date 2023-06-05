易俊宏涉性騷轉任議員助理！立委陳椒華批：零容忍淪為空話

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稍早易俊宏發文指出，經由網路留言再次感受到眾人的憤慨，所以我必須再一次為自己曾經讓人感到輕浮的言語動作及模糊的尺度邊界，向相處過的每一個你誠摯道歉，尤其是因此被直接或間接、有意或無意傷害到的同儕、學員們，真的非常非常對不起，未來的日子裡我會一直不斷的反省自己、提醒自己、警惕自己。
易俊宏表示，如今任何為自己開脫的話我都不會再說了，未來我會先離開政治相關工作，靜待司法部門對我的調查與審判，這也是我目前除了道歉之外必須得做的事情，任何對於我的調查我都會配合、給自己也給其他人一個說明解釋的機會與場合，聆聽與釐清才能走向和解與原諒，讓彼此走出無盡陰影光明重生。
林依婷則證實易俊宏今天已提出辭呈，同時強調選擇聘用易俊宏並不代表認為對他的指控都是子虛烏有，但既然選擇任用了易俊宏，我就要為自己的選擇付出代價，而我付出代價的那天，就是司法判決的當天，屆時我會向相關的當事人一一親自道歉謝罪。
最後我也會趁著還是雇主的時刻，要求易俊宏正視當事人們的訴求，對於自己如果有讓他人不舒服的肢體動作或者言語用詞，應該好好的、誠懇的、真摯的先道歉，說一聲對不起，給予當事人最基本也是最需要的尊重，並且勇敢面對司法，無論最終判決如何，未來都不應該再讓他人有這樣不舒服的感覺，努力讓自己成為一個值得被原諒的人。