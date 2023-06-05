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降低對中國依賴！芬蘭與美合作開發6G技術　吸引頂尖人才交流

▲芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）與美國國務卿布林肯發表聲明，將在6G技術方面共和合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）與美國國務卿布林肯發表聲明，將在6G技術方面共和合作。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

全球正在落實5G應用的時候，北歐國家芬蘭已經開始布局6G技術。美國國務卿布林肯上週訪問北約最新成員國——芬蘭期間，與芬蘭外交部長簽署協議，有意在通訊技術領域展開合作，共同投資數千億美元打造最新基礎建設、研發6G技術與應用。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2日在芬蘭首都赫爾辛基與芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）會面後，簽署了一項關於通訊技術的合作協議。布林肯表示，這個合作能使芬蘭與美國政府共同分享開發先進通訊系統的最佳方案，包含將開放無線電接入網路中，另外也能針對國營、民營企業夥伴創造更多機會，提供更多頂尖人才交流。

另外，布林肯也稱兩國合作能夠共享技術專長、同步監管要求、啟動新的研究計畫等。

芬蘭外長在接受當地媒體採訪時則表示，芬蘭是全球6G通訊技術的先驅，早在2018年就開始廣泛研究6G技術，而美國也是開發新技術的領銜者，雙方都希望看到一個「民主、透明且尊重人權」的6G系統，科技合作是兩國關係的重要支柱，透過簽署合作聲明，將能加強與美國在6G方面的合作。

同時，他也指出對於「可能破壞該系統信譽或採取行動反對該系統」的國家表達擔憂。歐洲媒體《歐洲動態》指出，哈維斯托表示，中國是美國和芬蘭的重要貿易夥伴，但特別是在新冠疫情後，芬蘭已經理解了該國與中國的負面依存關係。

前芬蘭議員、全球戰情諮詢公司「Nordic West Office」的執行長 Risto E.J. Penttilä 則認為芬蘭與美國的6G合作可被置於更廣泛的框架內來看。

他認為6G技術不僅是北約成員國未來願景的一部分，也是全球戰略計劃的一部分，而自由世界和民主國家必須擁有可靠的技術和可信賴的6G網路，如今這些技術可以由芬蘭、瑞典提供，這意味著不再需要仰賴中國的5G技術。

「這將是中美在全球影響力的競爭關係下重要一環，芬蘭與瑞典將在其中發揮重要作用。」

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