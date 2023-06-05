降低對中國依賴！芬蘭與美合作開發6G技術　吸引頂尖人才交流

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另外，布林肯也稱兩國合作能夠共享技術專長、同步監管要求、啟動新的研究計畫等。
芬蘭外長在接受當地媒體採訪時則表示，芬蘭是全球6G通訊技術的先驅，早在2018年就開始廣泛研究6G技術，而美國也是開發新技術的領銜者，雙方都希望看到一個「民主、透明且尊重人權」的6G系統，科技合作是兩國關係的重要支柱，透過簽署合作聲明，將能加強與美國在6G方面的合作。
同時，他也指出對於「可能破壞該系統信譽或採取行動反對該系統」的國家表達擔憂。歐洲媒體《歐洲動態》指出，哈維斯托表示，中國是美國和芬蘭的重要貿易夥伴，但特別是在新冠疫情後，芬蘭已經理解了該國與中國的負面依存關係。
前芬蘭議員、全球戰情諮詢公司「Nordic West Office」的執行長 Risto E.J. Penttilä 則認為芬蘭與美國的6G合作可被置於更廣泛的框架內來看。
他認為6G技術不僅是北約成員國未來願景的一部分，也是全球戰略計劃的一部分，而自由世界和民主國家必須擁有可靠的技術和可信賴的6G網路，如今這些技術可以由芬蘭、瑞典提供，這意味著不再需要仰賴中國的5G技術。
「這將是中美在全球影響力的競爭關係下重要一環，芬蘭與瑞典將在其中發揮重要作用。」