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六四事件34週年香港拘捕逾20人　聯合國震驚要求放人

▲香港警方在六四當天拘捕超過20人，聯合國今天對此表達「震驚」。與此同時，中國宣稱香港已從「混亂」步向「繁榮」。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港警方在六四當天拘捕超過20人，聯合國今天對此表達「震驚」。與此同時，中國宣稱香港已從「混亂」步向「繁榮」。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社香港5日綜合外電報導）六四天安門事件34週年，香港警方拘捕逾20名相關人士，聯合國今天對此表達「震驚」。與此同時，中國宣稱香港已從「混亂」步向「繁榮」。

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路透社報導，香港警方表示，昨天23人因「破壞社會安寧」遭拘捕，另有一名53歲婦女涉嫌妨礙警務人員執行職務而被逮捕。

聯合國人權事務高級專員公署（The United Nations High Commissioner for Human Rights）在推特發文呼籲釋放任何因「行使言論自由與和平集會自由」而被拘捕的人士。

中國外交部駐港特派員公署發言人昨晚表示，香港正由亂到治走向由治及興，沿著「一國兩制」實踐正確軌道前進，要求美國等個別國家的駐港機構恪守國際法和國際關係基本準則，遵守「維也納領事關係公約」的規定，停止政治操弄。

香港特別行政區對言論和公共集會設限，讓過去一年一度紀念六四的大型燭光晚會不再，而由諸如台北、倫敦、紐約和柏林等城市延續紀念六四的活動。

香港當局出動數以百計的警力在維多利亞公園附近進行攔查，並派出裝甲車輛到這座過去每年紀念六四事件的公園附近。

香港倡議人士表示，警方這類動作是中國打壓香港異議人士的行動之一。

美國總領事館昨天在臉書上傳一張總領事館窗台燭光的照片，上頭寫著「紀念」（In memory）。

加拿大總領事館則在臉書發文表示，加拿大加入香港和全球各地人士一起紀念1989年6月4日「針對手無寸鐵和平公民的暴力鎮壓事件」。文中並說，所有「無法伸張和平集會自由在內權利」的人，加國和他們站在一起。

香港電台（RTHK）報導，昨天因破壞社會安寧和公共秩序而遭拘捕的23人，稍後皆獲釋。（編譯：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120605

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