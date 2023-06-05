高苑科大獲2.8億免列專輔　教團：台鋼輸血救急、創造奇蹟

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教育部今天下午召開私立高級中等以上學校退場審議會，審議4所大專提出的改善計畫，決定能否解除專輔，審議結果顯示，高苑科技大學可免除列為專案輔導學校，大同技術學院、明道大學、環球科技大學等3校，改善期間屆滿未能改善，於112學年起全面停招，並於112學年度結束時停辦。
教育部提到，退場審議會也審議通過苗栗縣私立龍德家事商業職業學校的加派董事及監察人名單，後續將派任經本次會議審議通過的董事及監察人，強化專案輔導學校的治理。
尤榮輝說，高苑科大於5月29日、改善期屆滿前3天，獲台鋼集團捐資新台幣2.8億元並已入帳，經教育部退審會認定有條件解除專輔，可謂創造奇蹟，成為私校退場條例公布後，首個成功脫離專輔的案例，但後續仍需觀察高苑科大改名為「台鋼科技大學」後，台鋼是否仍持續挹注資金恢復學校正常運作，以及是否對系所進行大幅調整，造成教職員大量失業問題，若必須將高苑科大「打掉重練」，期待台鋼展現大財團的氣度，給予教職員更優渥的資遣條件。
尤榮輝表示，台鋼輸血救急、成功搶救已瀕臨病危的高苑科大，創下財團成功接手專輔學校首例，期待台剛集團能公益辦學，照顧好教職員及學生權益，培育技職人才，成為財團辦學典範。
對於大同技術學院、明道大學，以及環球科大未能成功引入資金改善財務，被依法命令停招及停辦，尤榮輝並不意外，3校過去均有欠薪問題，建議改組後的公益董事會能積極協助解決欠薪爭議，維護教職員基本生存權利。
尤榮輝說，財務惡化及欠薪已是私校退場的2大關鍵，目前私校辦學環境惡劣，若政府持續不調整政策及制度，私校將「非死即傷」，未來恐怕只有大財團有能力接手私校辦學，大財團掌控的私校，其公共性及公益性的維持也將備受挑戰。