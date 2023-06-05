「Risu」外流性影像！衛福部：最重可罰關7年　被害人可這樣自救

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衛生福利部保護服務司司長張秀鴛表示，性暴力防制四法施行後，從統計數據來看，與去年同期比較，成人性影像申訴案件被害人數大幅上升，成長5倍（111年3至5月103人，112年3至5月527人），其大幅成長原因主要是現行手機、網路科技普及，民眾透過手機即可至「性影像處理中心」提出申訴。
再者，性暴力防制四法已自2月公布施行，衛生福利部也成立「性影像處理中心」處理，民眾知道有求助管道，成為支持被害者求助，以降低傷害的後盾；第三是因應幾起重大新聞發生，透過名人呼籲，被害人較以往更勇於求助，有愈來愈多案件是由警政單位請「性影像處理中心」協助移除下架。
衛福部表示，為了協助被害人移除下架性影像，衛生福利部已建置「性影像處理中心」，作為單一窗口，受理民眾求助移除性影像，及協助轉介被害人保護扶助。
衛福部說明，性影像被害人可直接至衛福部首頁的「性影像處理中心」提出線上申訴，由中心通知網際網路平台業者限制瀏覽或移除性影像，並副知主管機關，透過公權力落實性影像移除下架，以解決過去遭受性影像散播威脅的被害人，無單一求助管道困境。
另外，針對未經同意遭散布或遭恐嚇威脅散布成人性影像之被害人，內政部警政署及法務部都已持續加強執法人員的教育訓練，希望第一時間受理被害人報案時，就能協助被害人保存證據，及透過檢察官向法官聲請扣押、搜索，避免性影像遭散布，性影像被害人也可以準用性侵害被害人保護服務措施，包含被害人身分隱私保密、社工陪同詢問等刑事司法程序保障、保護扶助服務等，成為支持被害者求助，以降低傷害的後盾。
衛福部進一步指出，近日社群網站外流社團案件，被害人若發現自己的性影像未經同意遭外流，建議不動聲色快速截圖保留證據，包括群組名稱、散播者的帳號名稱、影像被張貼的網址、網站名稱，並向「性影像處理中心」提出申訴。「性影像處理中心」通知網路業者限制瀏覽或下架內容，協助當事人依自身意願提出刑事告訴，透過司法強制力把性影像取回、下架並阻止持續散布。任何人若發現有兒少性影像，亦可直接向「性影像處理中心」提出檢舉。
衛福部呼籲，「終結性影像，沒有人是局外人」，常見的5大性影像犯罪行為，包含偷拍他人性影像、無正當理由持有兒少性影像、分享散布性影像給他人、下載性影像以及製造Deepfake性影像，都已是刑事犯罪，最重可處5年以下有期徒刑，若是散布兒少性影像，最重則可處1年以上7年以下有期徒刑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110