連2個月加班逾100小時！62歲日男胃潰瘍死亡 勞動基準署認定職災
日本富山縣一名任職於電力設備工程公司的62歲男性在2021年12月時出現出血性胃潰瘍症狀，經過治療仍死亡。由於家屬主張該名男性常常加班，在死亡前1個月的加班工時甚至超過122小時，長時間過勞讓他身體出狀況。對此，富山勞動基準監督署在今年5月時正式認定該案例為職業災害。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《鬱金香電視台》報導，該名男性生前任職於富山市的北陸電氣工程公司，自1986年以技術人員的身份入職，並於2019年退休，隨後再度被公司聘任，並擔任電視台新址的電力工程現場管理者，然而2021年12月，男子出現了出血性胃潰瘍的症狀。
家屬透露在男子死亡前一個月加班超過122個小時，再前一個月加班也超過113小時，認為長時間的工時以及做為現場管理者的壓力，是導致男子出現胃潰瘍症狀致死的原因，因此尋求職業災害認定。
富山勞動基準監督署經過調查後，在今年5月時表示，男子死亡原因與長時間工作以及壓力有關，因此認定其為職災。由於過去認定為職災的主要基準，通常為腦部疾病、心臟疾病或是精神疾病等，而此案則是與消化器官有關，連代理律師都坦言「實屬罕見」，並表示希望能做為往後判斷相關案例時的新指標。