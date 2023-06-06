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等紅燈爽見1000元「滾滾而來」　騎士撿起捐款：嗶嗶！您已觸法

▲男騎士在北市北門附近停等紅燈時，眼尖見1張千元鈔滾滾而來，他撿起捐款有觸法之嫌。（圖／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台授權）
▲男騎士在北市北門附近停等紅燈時，眼尖見1張千元鈔滾滾而來，他撿起捐款有觸法之嫌。（圖／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台授權）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市一名男騎士日前在北門附近一處路口停等紅燈時，眼尖發現左手邊騎士旁「有動靜」，只見1張千元鈔票「滾滾而來」，他立刻下車走過去撿錢。行車紀錄器畫面曝光後引發討論，網友羨慕說「潮爽der！撿到1千塊勒！」但事實上，就算騎士將撿到的1千塊捐出，他還是有觸犯《刑法》侵占遺失物之嫌，最重可處1萬5000元的罰金。

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臉書「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」粉專，日前分享停紅燈撿到錢影片，起初有網友誤以為是要檢舉隔壁那台車牌有點翹、聲音稍微大了點的機車騎士，隨後才發現畫面左側地面，有個小小物體快速移動中，定睛一看爽見「1張千元鈔滾滾而來」。

▲1張千元鈔正從左側「滾滾而來」，第一排機車騎士絲毫未覺。（圖／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台授權）
▲1張千元鈔（紅圈處）正從左側「滾滾而來」，最靠近的第一排機車騎士絲毫未覺。（圖／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台授權）
當事騎士立刻下車，移到左側騎士左後方撿錢。網友紛紛留言「眼睛真銳利。爽爆了！」、「聽到熟悉的聲音，肯定有料www」、「真爽」、「我怎麼都沒撿到過」。不過，也有網友疑惑「怎麼沒送去警局？」也有人貼出法條，提醒撿到錢沒送警局，可能有觸法之嫌。

▲撿到1000元的騎士，事後以LINE Pay捐款1000元給人安基金會。（圖／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台授權）
▲撿到1000元的騎士，事後以LINE Pay捐款1000元給人安基金會。（圖／Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台授權）
在馬路上撿到錢一定要送警局嗎？律師黃蓮瑛、林立群曾在「法律百科」網站上解答，撿到東西時，除非這東西的所有人拋棄所有權，否則他對該物品的所有權，不會因遺失而消失。

法律規定，當你撿到東西的人不知道東西是誰的時，要把東西送到警察局，如果是在百貨公司、捷運站撿到的，則可送到其服務台。正常程序，警方會開立「受（處）理案件證明單」給你，並上網公告招領。

▲律師指出，撿到他人遺失物一定要送警局，就算捐出去也可能構成侵占遺失物罪。（圖／翻攝法律百科網站）
▲律師指出，撿到他人遺失物一定要送警局，就算捐出去也可能構成侵占遺失物罪。（圖／翻攝法律百科網站）
依《民法》第807條第1項規定，如果是500元以上的遺失物，無人認領超過6個月，就歸撿到的人所有，警察會通知你來領取；如果是500元以下，因為財產價值比較低，招領超過15天沒人領，就歸撿到的人所有。

不過，如果是不具有財產價值的遺失物，例如疫苗接種的小黃卡、學生證等，則不適用《民法》第807條第1項的簡易招領的規定，仍需依照一般招領程序進行招領。

律師提醒，如果你在路上撿到錢，沒有送到警局就擅自挪作他用，無論是收到自己的口袋或捐作公益團體的基金，都可能會構成侵占遺失物罪，依《刑法》第337條規定，最重可處15000元的罰金。

▲《民法》第807條第1項的簡易招領的規定，500元以上的遺失物，無人認領超過6個月，就歸撿到的人所有。（圖／翻攝法律百科網站）
▲《民法》第807條第1項的簡易招領的規定，500元以上的遺失物，無人認領超過6個月，就歸撿到的人所有。（圖／翻攝法律百科網站）
創立「在不瘋狂就等死」頻道的YouTuber游否希，也曾在信義區路上撿到1000元，雖然明知該送交警方，但他還是選擇讓這筆錢去到讓他「安心的地方」引發爭議。

影片授權／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
https://linktr.ee/wowtchout

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