等紅燈爽見1000元「滾滾而來」　騎士撿起捐款：嗶嗶！您已觸法

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當事騎士立刻下車，移到左側騎士左後方撿錢。網友紛紛留言「眼睛真銳利。爽爆了！」、「聽到熟悉的聲音，肯定有料www」、「真爽」、「我怎麼都沒撿到過」。不過，也有網友疑惑「怎麼沒送去警局？」也有人貼出法條，提醒撿到錢沒送警局，可能有觸法之嫌。
在馬路上撿到錢一定要送警局嗎？律師黃蓮瑛、林立群曾在「法律百科」網站上解答，撿到東西時，除非這東西的所有人拋棄所有權，否則他對該物品的所有權，不會因遺失而消失。
法律規定，當你撿到東西的人不知道東西是誰的時，要把東西送到警察局，如果是在百貨公司、捷運站撿到的，則可送到其服務台。正常程序，警方會開立「受（處）理案件證明單」給你，並上網公告招領。
依《民法》第807條第1項規定，如果是500元以上的遺失物，無人認領超過6個月，就歸撿到的人所有，警察會通知你來領取；如果是500元以下，因為財產價值比較低，招領超過15天沒人領，就歸撿到的人所有。
不過，如果是不具有財產價值的遺失物，例如疫苗接種的小黃卡、學生證等，則不適用《民法》第807條第1項的簡易招領的規定，仍需依照一般招領程序進行招領。
律師提醒，如果你在路上撿到錢，沒有送到警局就擅自挪作他用，無論是收到自己的口袋或捐作公益團體的基金，都可能會構成侵占遺失物罪，依《刑法》第337條規定，最重可處15000元的罰金。
創立「在不瘋狂就等死」頻道的YouTuber游否希，也曾在信義區路上撿到1000元，雖然明知該送交警方，但他還是選擇讓這筆錢去到讓他「安心的地方」引發爭議。
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