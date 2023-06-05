兄弟破冰？吳東亮邀哥哥吳東進晚宴 在場人士：互動還不錯
台新金控董事長吳東亮今（5）日獲頒臺北醫學大學名譽博士，外界關注新光金控董事改選，經營權大戰越演越烈，吳東亮做為改革派與哥哥吳東進的公司派雙方人馬對峙。不過，今天吳東亮獲頒名譽博士，夫人彭雪芬陪伴外，吳東進也驚喜現身給予祝福，晚宴上吳東亮旁坐著前副總統蕭萬長，然後是吳東進，在場人士表示兄弟倆互動還不錯。
記者許家禎／台北報導
新光金控本周五（9日）股東會董事改選，外界關注兄弟倆是否在董事會前見面或協商。台北醫學大學今日畢業典禮，吳東亮獲頒名譽博士，哥哥吳東進也驚喜現身觀禮，會前接受媒體訪問時提到，家裡有四個博士，包括自己還有爸爸吳火獅、吳東昇，今天吳東亮是第四個博士，強調「今天吳東亮拿到名譽博士，也是我們家的光榮，我們都很高興」。
今日吳東亮獲頒名譽博士致詞時，也特別點名台下吳東進表示「新光醫院有吳東進全力以赴、努力之下，才有今天的規模」，而吳東進也頻頻拿手機紀錄三弟吳東亮在台上的身影。另外，吳東亮還指出，台新金與其他同業一樣，「這些年來面對許多挑戰，但越戰越勇、越艱難就越會成長茁壯」，似乎在回應近來新光金經營權的紛爭。
而畢業典禮結束，吳東亮與夫人彭雪芬現身媒體，兩人開心向媒體揮手致意，但面對媒體提問新光金經營權之事，以及與哥哥吳東進的互動並沒有回應。不過，晚間在吳東亮宴請親朋好友的晚宴上，吳東進也受邀，在場人士表示，大家有一起合照，吳東亮旁邊坐著蕭萬長，然後是吳東進，兄弟倆互動還不錯。