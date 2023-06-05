中國信託力挺願景工程基金會　首創「寶特瓶循環愛心傘」免費借還

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中國信託金控行政長高人傑表示，金融業不僅是協助產業轉型的領頭者，更扮演催化全球經濟加速低碳轉型的關鍵角色，中國信託此次支持願景工程基金會「傘傘發亮」專案，不只是為保護地球生物多樣性盡一份力，更重要的是能夠率產業之先，落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第17項夥伴關係，透過共好合作，讓改變發生。中國信託長期以來重視生物多樣性，如2014年進駐以綠建築標準為目標規劃南港中國信託金融園區、認養園區旁的三重世貿公園，種植131種蕨類與原生植物，打造全臺首座戶外蕨類秘境；2020年主動響應願景工程基金會「為未來種一棵樹」活動，連續三年共號召近 300 名同仁及眷屬於新北金山、桃園大園、臺南七股等地，種下逾6千株樹苗保護臺灣海岸線。金融本業則透過融資、投資等商業模式，與客戶、同仁透過多元模式，投入綠色行動，發揮金融業的影響力。
聯合國環境規劃署（United Nations Environment Programme, UNEP）示警，每年約有1,100萬噸的塑膠廢料流入海洋，2040年數量可能會增加兩倍，塑料問題已嚴重危害人類健康及生物多樣性。為了地球的永續發展，中國信託銀行及中華電信號召公司同仁於日常生活落實減塑，預計運用近10萬支回收寶特瓶，利用絞碎的寶特瓶顆粒再製成傘布纖維，將製成6,000支愛心傘，今年9月將分送至中信銀行全臺各分行及中華電信各門市約600個服務據點。每把愛心傘需約15支寶特瓶回收製作而成，傘面上亦會印製寶特瓶回收再製的歷程，介紹「傘傘發亮」專案循環經濟的理念，讓企業、同仁及客戶三方一同攜手環保愛地球。
中國信託身為「永續金融先行者聯盟」之一，除配合政府2050年淨零排放政策，擔任實踐淨零轉型重要推手，更簽署加入「生物多樣性核算金融聯盟」（The Partnership for Biodiversity Accounting Financials, PBAF），與全球逾40家金融機構關注生物多樣性議題，本次特別起身響應提倡循環與共享理念、落實聯合國永續發展目標（SDGs）第17項夥伴關係的「傘傘發亮」專案。
另一方面，中信銀行亦響應願景工程基金會「聯合國Act Now個人減碳即刻行動」年度倡議，推出「還沒完，製造所—傘傘發亮」線上策展，讓民眾認識循環經濟及各種回收再製品的方式，邀請中信銀行客戶共同落實「垃圾減量（Reduce）、重複利用（Reuse）、維修再用（Repair）與回收循環（Recycle）」的4R行動，一同加入永續生活的行列。
線上策展內容包含測驗個人永續指數的「Act Now小學堂」、萬用「機智永續生活」小常識及圖解「轉廢為寳」個案分享，詳情請參考網址www.visionproject.org.tw/actnow/