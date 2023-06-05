名家論壇》單厚之／台版metoo連環爆！國民黨永遠也撿不到槍

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這波風暴影響最大的當然是民進黨，往日高舉的進步價值毀於一旦，更變成了世人眼中的笑話。《造浪者》從原本有利民進黨選情的「宣傳片」，轉眼變成了「紀錄片」，而且現實遠比戲劇更加精彩、更加「抓馬」。「公正黨」終究只會存在於戲劇的事件，現實世界的民進黨卻成了全民公敵。
民進黨前後兩任主席蔡英文、賴清德的道歉既廉價又不誠懇。蔡英文對受害者「不捨和痛心」，說身為前任黨主席「責無旁貸」，彷彿自己只是個無關的第三者，只是因為剛好身為黨主席，所以必須出來承擔。蔡英文甚至還呼籲大家不要檢討、消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害。簡單幾句話，就把自己和民進黨是「二次加害者」給撇得乾乾淨淨。賴清德左一個「零容忍」、右一個「嚴肅面對」，但民進黨上下對於眾所周知的「總統府資政」案，仍持續裝聾作啞，遑論什麼高標準了。
# metoo風波重創賴清德和民進黨的選情，國民黨一開始隔岸觀火，卻也不敢說自己的屁股就比別人乾淨，還有些人以「年輕女性不會加入國民黨，所以不會有性騷案」自嘲，結果就傳出前智庫研究員曾柏文、立委傅崑萁也涉及性騷案。
曾柏文橫跨媒體、學界、政界，還有一點點進步色彩，嚴格來說只是國民黨的「過客」、「客卿」，國民黨並沒有把他當成自己人，幾位受害者也都沒有強調他的政黨色彩。但事發之後，國民黨中央僅雲淡風清的解釋說，曾柏文當初是國民黨無給職特約研究員，現無合作關係，然後重申捍衛性平、提供協助云云。但當初是誰識人不明，把曾拉近國民黨系統，至今卻沒有人出來認帳，更遑論道歉。
曾柏文是「過客」，國民黨特別為他大開「同舟計畫」大門的傅崑萁，總該是國民黨自己人了吧。從朱立倫選黨主席、日前的「選策會」之亂，乃至這次郭台銘的「類初選」，傅崑萁無役不與，更多次被媒體點名是國民黨的「操盤手」，雖然在國民黨內「位不高」，但絕對「權重」。國民黨對傅崑萁案的態度，更加的空洞、迴避。
傅崑萁被女記者具名指控，2014年與《壹周刊》高層餐敘時性騷，時任台北市長郝龍斌「機伶地站起來」閃人。國民黨第一時間也是「最高標準」那一套，等到隔天侯友宜開第一槍要求黨主央處理之後，國民黨改稱傅崑萁被指控期間「雖非黨員」，但如今已經重新入黨，國民黨便會啟動性平調查機制程序。
一個現在沒合作，一個當時非黨員，國民黨這是什麼「最高標準」？而被點名的「證人」郝龍斌則說「沒有清楚的記憶」，呼籲傅崑萁「坦然面對」，自己連講句真話都不敢，還肖想別人坦然面對？
傅崑萁是否如自己所言「尊重性平」，媒體圈其實早有定論。按照女記者指控的場景，現場的證人不只一個兩個，國民黨若真要調查，不過就是一、兩天的事，但國民黨至今除了開記者會，可有半點調查的動作？明明這件事也重傷國民黨的形象和侯友宜的選情，國民黨上下卻似乎一點都不急；民進黨內還內的性騷案還有一堆人砲口向內，國民黨卻是一片靜默。
#metoo 讓民進黨的人設大翻車，原本是在野黨大好的機會，而國民黨卻是連重立人設的念頭都沒有，看到滿地都是槍也不敢撿、不想撿，也難怪侯友宜的民調會淪為小三。兩大黨忙著比爛，自然白白便宜了柯文哲和民眾黨。
●作者：單厚之／資深媒體人
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