成功國小校園巡禮開啟畢典序幕 「成功熊」甫亮相超吸睛
高雄市苓雅區成功國小自民前8年打狗公學校苓雅寮分教場創校至今已118年頭，作育英才無數，今（5）日在校內禮堂舉行111學年度畢業典禮，由校長帶領著畢業生校園巡禮開啟序幕。校長呂佳真特別勉勵畢業生在現今資訊科技飛速的AI世代，除了「Run，Don’t walk」把握當下學習，更要透過不斷反思來充實學習的滿足與成就感。
記者陳美嘉／高雄報導
成功國小是高雄市第一所雙語實驗課程學校，也是全國第一所實施帶領低年級以雙語全英教學的數學領域實驗課程，五年來已在數學、生活、藝文、健體、自然等領域實施中外籍雙師雙語課程教學，每週最高有多達15節課的雙語課程規劃，是位於亞洲新灣區前瞻優質的城市精緻小校。
今年的畢業生依往例在校園巡禮後進入氣球拱門走紅地毯進入會場，畢業生在家長的陪伴下上台領取畢業證書，學校特別致贈剛出爐的「成功熊」予六年級畢業生留下美好的記憶畫面，許多學弟妹也紛紛志願帶來表演節目，為即將踏出校門的大哥哥大姊姊帶來畢業祝福。
15年前在任的已退休校長陳建銘勉勵畢業生「今日以成功國小為榮，明日成功國小將以你為榮」，駐區督學也祝福畢業生畢業快樂，並期勉孩子能盡本分、善用時間、專注學習，再創下一個學習階段的美好青春歲月。