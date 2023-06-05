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啦啦隊南霸天「水手服應援片」瘋傳！女神認了動過刀：我就是開心

▲被譽為啦啦隊南霸天的Uni Girls成員Mina，日前的水手服應援片獲得瘋傳，而她也大方承認動過豐胸手術，直呼：「我看了我就是開心！」（圖／Mina IG）
▲被譽為啦啦隊南霸天的Uni Girls成員Mina，日前的水手服應援片獲得瘋傳，而她也大方承認動過豐胸手術，直呼：「我看了我就是開心！」（圖／Mina IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

統一7-ELEVEn獅啦啦隊「Uni Girls」孕育出不少南台灣的正妹女孩，更被稱作是啦啦隊的南霸天，除了人氣擔當瑟七、新人王Dora以外，另一名女孩Mina也在近期獲得討論，其穿著水手服應援的畫面，瞬間受到PTT網友熱烈迴響，還有人滿心雀躍地表示：「不小心看了一整晚！」

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統一7-ELEVEn獅在上個禮拜舉辦「大力水手主題日」，現場不僅有充滿回憶的卡通人物，還有傳統式應援演奏，宛如把球迷帶回童年，現場非常熱鬧，啦啦隊更是換上可愛又繽紛的水手服，讓大家看得目不轉睛。

▲Mina穿上水手服後讓外型更加亮眼，成功吸引球迷、網友們目光。（圖／Mina IG）
▲Mina穿上水手服後讓外型更加亮眼，成功吸引球迷、網友們目光。（圖／Mina IG）
其中，個性活潑搞怪的Mina，意外成為眾人關注焦點，穿上水手服後的她更加亮眼，吸引許多球迷拍攝，也在PTT上獲得一致好評，「是什麼蒙蔽了我的雙眼」、「這套真的好可愛喔！」、「推大Mina，上次遇過本人漂亮又親切。」

事實上，Mina曾在YouTube上透露，今年年初才去做過豐胸手術，「我自己想了很久，確定我想做這件事情，不為了任何人，是為了我自己爽，我看了我就是開心」，也希望女生們都要有勇氣去追求自己想要的東西，「投資在自己身上絕對不會虧！」其真誠自然的態度，讓大家紛紛讚賞。

▲Mina坦承想了很久才決定動刀，並呼籲女性們：「投資在自己身上絕對不虧。」（圖／Mina IG）
▲Mina坦承想了很久才決定動刀，並呼籲女性們：「投資在自己身上絕對不虧。」（圖／Mina IG）

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