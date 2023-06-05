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游錫堃：中國威脅印太區域和平、澳洲為印太穩定重要力量

▲立法院長游錫堃今日接見南澳洲議會跨黨派友台小組訪團參議員吳桐等人，致詞時表示期待台澳未來有多密切合作，共同促進區域繁榮及穩定。（圖／游錫堃辦公室提供）
▲立法院長游錫堃今日接見南澳洲議會跨黨派友台小組訪團參議員吳桐等人，致詞時表示期待台澳未來有多密切合作，共同促進區域繁榮及穩定。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

立法院長游錫堃今（5）日接見南澳洲議會跨黨派友台小組訪團參議員吳桐（Tung Ngo）等人，提及因中國阻撓，台灣一直無法在國際上正常參與國際活動，友台小組訪賓常為台發聲支持，對此表達感謝之意，澳洲是印太地區的重要穩定力量，無論是「澳英美三方安全夥伴」、美日印澳「四方安全對話」或是「五眼聯盟」，澳洲都是其中重要成員，反觀中國對印太區域的和平造成威脅，因此期待台澳未來有多密切的合作，共同促進區域繁榮及穩定。

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游錫堃致詞表示，澳洲地大物博，是個美麗的國家，南澳洲面積遼闊，是台灣的30倍大。自己雖去過澳洲幾次，卻一直沒有親自到訪過南澳洲；不過知道有不少台灣年輕人到南澳打工，特別向在座貴賓致謝，感謝他們對台灣青年的照顧。

游錫堃表示，因為中國阻撓，台灣一直無法在國際上正常參與國際活動，友台小組訪賓常為台發聲支持，對此表達感謝之意。也強調澳洲是印太地區的重要穩定力量，無論是「澳英美三方安全夥伴」、美日印澳「四方安全對話」或是「五眼聯盟」，澳洲都是其中重要成員。特別是近年國際局勢多變，澳洲對區域的穩定日益重要，因此台灣也期盼未來能與澳洲展開更多合作。

游錫堃也提及，中國在2010年底成為世界上第二大經濟體，習近平於2012年2月13日訪美時就公開表示「寬廣的太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國」。2015年9月25日習近平向當時美國總統歐巴馬承諾南海無意軍事化，但後來卻嚴重違背此項承諾。

此外，2016年7月16日國際洋法庭就中國聲稱南海屬中國固有領土一說，並未採納。由上述例子可以看出，中國的手已經伸向南海及南太平洋許多國家，是個對外擴張、對內壓迫的威權體制，對印太區域的和平造成威脅。游錫堃期待台澳未來有多密切的合作，共同促進區域繁榮及穩定。

吳桐致詞時指出，這次是他第三次訪台，對台灣一直印象深刻且以台灣為傲。表示台灣人口與澳洲差不多，但在半導體及高科技產業全領先全球，所以一直很鼓勵同僚們親自來台灣看看，親眼見證台灣繁榮成長的民主與人權。其他成員此行雖是首次訪台，但對他們來說也是大開眼界，他們雖然才抵台一天，但已經成為支持台灣的堅定力量。

吳桐指出，澳洲對台灣的支持是跨黨派的，且澳洲政府一直都大力支持台灣，此行返澳後他會將院長游錫堃的感謝之意轉達給澳洲聯邦政府。此外也強調此次訪台是為了要促進台灣的產官學交流，吸引台商到南澳洲投資。因此歡迎院長未來可以到南澳洲訪問，促進雙邊經貿投資。最後預祝台灣大選順利，院長及委員一切順利。

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