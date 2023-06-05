游錫堃：中國威脅印太區域和平、澳洲為印太穩定重要力量

我是廣告 請繼續往下閱讀
游錫堃表示，因為中國阻撓，台灣一直無法在國際上正常參與國際活動，友台小組訪賓常為台發聲支持，對此表達感謝之意。也強調澳洲是印太地區的重要穩定力量，無論是「澳英美三方安全夥伴」、美日印澳「四方安全對話」或是「五眼聯盟」，澳洲都是其中重要成員。特別是近年國際局勢多變，澳洲對區域的穩定日益重要，因此台灣也期盼未來能與澳洲展開更多合作。
游錫堃也提及，中國在2010年底成為世界上第二大經濟體，習近平於2012年2月13日訪美時就公開表示「寬廣的太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國」。2015年9月25日習近平向當時美國總統歐巴馬承諾南海無意軍事化，但後來卻嚴重違背此項承諾。
此外，2016年7月16日國際洋法庭就中國聲稱南海屬中國固有領土一說，並未採納。由上述例子可以看出，中國的手已經伸向南海及南太平洋許多國家，是個對外擴張、對內壓迫的威權體制，對印太區域的和平造成威脅。游錫堃期待台澳未來有多密切的合作，共同促進區域繁榮及穩定。
吳桐致詞時指出，這次是他第三次訪台，對台灣一直印象深刻且以台灣為傲。表示台灣人口與澳洲差不多，但在半導體及高科技產業全領先全球，所以一直很鼓勵同僚們親自來台灣看看，親眼見證台灣繁榮成長的民主與人權。其他成員此行雖是首次訪台，但對他們來說也是大開眼界，他們雖然才抵台一天，但已經成為支持台灣的堅定力量。
吳桐指出，澳洲對台灣的支持是跨黨派的，且澳洲政府一直都大力支持台灣，此行返澳後他會將院長游錫堃的感謝之意轉達給澳洲聯邦政府。此外也強調此次訪台是為了要促進台灣的產官學交流，吸引台商到南澳洲投資。因此歡迎院長未來可以到南澳洲訪問，促進雙邊經貿投資。最後預祝台灣大選順利，院長及委員一切順利。