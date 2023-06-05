蔡依林首登「THE FIRST TAKE」！零NG現場影片曝　她緊張到心狂跳

Jolin蔡依林登上訂閱近800萬、日本最強音樂頻道「THE FIRST TAKE」，她選唱贏得第30屆金曲獎年度歌曲獎的〈Womxnly玫瑰少年〉，由於「THE FIRST TAKE」意指只給一次演唱機會，必須一鏡到底，完全沒有NG的空間，Jolin坦言站進全白的錄音間時，「感受到心臟砰砰跳，也不知道是為什麼，不知道是興奮還是緊張，還是可能是因為自己在一個密閉的空間，很少會被這麼多台攝影機看著。因為平時在錄音的時候，我通常都是會有很多很奇怪的姿勢，燈光也是偏暗，所以是還滿有趣的經驗。」
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登上「THE FIRST TAKE」對Jolin來說是全新的體驗，影片中的Jolin拿著耳機走向麥克風，深呼吸了一下，確認吉他手也準備好了，她綻放笑容後開始演唱全新編曲的〈玫瑰少年〉，以充滿穿透力的歌聲，唱出歌曲中自由靈魂的力量。順利演唱後，Jolin分享，「這次〈玫瑰少年〉的編曲是想要有一種在家裡好像開了一盞很昏暗的燈，輕輕地哼唱、可以為自己跳一支舞。」
Jolin也被問到在「THE FIRST TAKE」的演唱和平日演出最大的不同之處，她說：「最大的不一樣就是我平常演唱會可以跟觀眾互動，可以大肆地跳舞、可以控制麥克風的遠近，因為在錄音室的侷限比較多，難免會有緊張或怕出錯。不過這也比較接近我平常錄音的情況，就是沒辦法動太多，盡量在一個小空間裡享受跟自己互動。」
「THE FIRST TAKE」是日本知名音樂YouTube頻道，以生動展示音樂人一次性拍攝表演而聞名，在白色錄音棚內放置一支麥克風，邀請許多國際歌手、樂團、作曲家以一鏡到底的形式進行演出，考驗歌手的現場演唱功力與抗壓能力，日本歌壇大哥大稻葉浩志、當紅創作歌手優里、時下最夯《鬼滅之刃》歌姬LiSA以及國際巨星艾薇兒（Avril Lavigne）和哈利（Harry Styles）都曾現身節目，創下極高的點擊量。