六四週年香港拘捕逾20人！保時捷掛車牌「8964」 當天亦遭扣押
昨日為六四天安門事件34周年，香港警方拘捕20多名相關人士引發國際討論，聯合國更對此表達震驚，要求政府放人。根據《香港自由新聞》報導，當天一名車牌「US8964」的跑車就在銅鑼灣遭港警扣押，車主則無奈表示自己住在附近，「開車不過是要吃頓晚餐」。
國際中心楊智傑／綜合報導
由於六四天安門事件發生於1989年6月4日，因此「8964」被視為重要象徵數字。一名香港保時捷車主邱先生昨日就因為駕駛著掛著「US8964」車牌的愛車進入銅鑼灣後，立刻被多輛警用摩托車包圍，並立刻被港警以「浮雕車牌」和「剎車改裝」為由扣押他的車輛。
《香港自由新聞》報導稱，邱先生向記者表示，去年6月4日雖然自己也被警察攔了2次，但車輛未被扣押，今年是第一次直接被扣押，而在此之前的車輛檢查中，他的愛車從未因「浮雕車牌」發生任何問題。
報導提到，其中一名路人經過時還告訴車主，他有一塊「非常漂亮的車牌」，而車主邱先生也向記者透露，自己就住在附近，開車不過是要吃頓晚餐。
事實上，港區國安法實施後，港警近日也對相關活動嚴陣以待，不僅有民眾在維園「手機亮燈」就被團團圍住，還在街上隨機盤查民眾，港警更稱昨天有23人因「破壞社會安寧」遭拘捕，另有一名53歲婦女涉嫌妨礙警務人員執行職務而被逮捕。