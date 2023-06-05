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足球／神反轉？梅西回歸巴塞隆納有譜　父親爆料：他首選仍是這裡

▲梅西(Leo Messi)過去是巴塞隆納最著名的球星，他也很想再次回歸這一家俱樂部。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西(Leo Messi)過去是巴塞隆納最著名的球星，他也很想再次回歸這一家俱樂部。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

梅西（Lionel Messi）的下一站到底在哪？此前傳出他將和沙烏地阿拉伯足球聯賽俱樂部希拉爾簽約，但今（5）日其父親Jorge Messi卻被拍到前往西甲巴塞隆納主席的家中會談，似乎有望回歸老東家。

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昨天豪門巴黎聖日耳曼正式官宣梅西離隊，總計他在PSG效力了兩年，出賽了74場，打進32球、傳出35助攻。本季，他出賽40場，貢獻了21球、20助攻。在離開法甲之後，他的動向也很受矚目。

此前《每日體育報》在報導中指出，梅西將和沙烏地阿拉伯聯賽的希拉爾在6月6日正式簽約，年薪高達4億歐元（約132.6億台幣）的價碼。

不過今天劇情卻急轉直下，加泰隆尼亞記者Toni Juanmarti獨家拍攝到了梅西父親前往巴薩主席Joan Laporta Estruch家中的畫面，雖然他之後受訪時，堅稱兩人沒見面，不過接下來卻坦承梅西很想要回歸巴薩。

Jorge Messi保證，梅西會非常高興能夠再次為巴塞隆納效力，「我們不知道他是否會回到巴塞隆納，他很想回來，這裡是他的首選。就拭目以待吧，我們將很快做出決定，還有很多事情要談。」

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