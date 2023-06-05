高市議員李雨庭服務處遭衝撞 民進黨團要警24小時內緝兇
民進黨高雄市議員李雨庭服務處今（5）日下午受理陳情協助民眾協調債務，沒想到晚間服務處竟遭不明人士駕車衝撞，玻璃門應聲碎裂。男子犯案後棄車逃逸，警方已到場採證，全力追緝中。高雄市議會民進黨黨團也於晚間發表聲明強調任何人民陳情都不應遭受暴力對待，要求高市警局24小時內緝兇。
記者郭凱杰／高雄報導
林園分局表示，從監視器看出有一名男子單獨駕車，以倒退方式撞開鐵門，服務處內一片狼藉，該名男子隨後離開，根據民眾指認，駕車犯案男子為下午進入李雨庭服務處參與協商的其中一人，經查車輛為權利車，正釐清身分查明事件原委。
李雨庭服務處今天下午接受陳情為民眾協調債務糾紛，結果大家不歡而散；緊接著今晚大概6、7點，一輛不明汽車突然衝進李雨庭的大寮服務處，幸好當時服務處已下班，服務處內沒人。
民進黨黨團總召江瑞鴻表示，不允許任何人暴力威脅議員服務處，要求全力緝兇，並限市警局24小時內破案。
民進黨團幹事長林智鴻說，議員每日接受人民陳情案件，需要花費心思體力抽絲剝繭，找到問題點並協調出最適切的解決方案，議員工作是一年365天，全天候待命，目標就是希望能解決人民問題，讓城市更進步，如今發生暴力報復憾事，完全不能接受，希望市警局儘速破案，讓市民可以安全。