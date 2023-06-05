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俄羅斯接連遇襲！CNN爆料：烏克蘭在俄培植特務發動無人機襲擊

▲俄羅斯近幾週不斷遇襲，《CNN》引述消息人士獨家報導，美國官員認為這是在俄羅斯境內的特定特務與親烏克蘭人員組織的襲擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯近幾週不斷遇襲，《CNN》引述消息人士獨家報導，美國官員認為這是在俄羅斯境內的特定特務與親烏克蘭人員組織的襲擊。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯近幾週不斷遇襲，其中包含一次針對莫斯科周邊的無人機襲擊，這些攻擊成為各大國際媒體的新聞頭條，而今（5）美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導指出，烏克蘭在俄羅斯境內組織了一群特務，並向他們秘密支援無人機零件，藉此對俄羅斯特定目標發動破壞行動。

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俄羅斯近期接連遭到無人機襲擊，受波及地點包含莫斯科、俄羅斯南部的煉油廠、俄烏相鄰的貝爾格羅德地區，甚至包含被俄羅斯併吞的克里米亞地區，遇襲地點則主要針對軍事和能源基礎設施。根據《CNN》引述消息人士獨家報導，美國官員認為這是在俄羅斯境內的特定特務與親烏克蘭人員組織的襲擊。

兩位美國官員告訴CNN，他們仍無法確定烏克蘭如何將無人機送進俄羅斯，但確定基輔方面已經找到了可行的走私路線，將零件甚至無人機本身運入俄羅斯，並交付俄國境內由同情烏克蘭、精通此類作戰的特務組織而成的破壞小組；另名歐洲情報官員則稱，烏克蘭持續與親俄勢力交戰長達十年，他們持續在俄烏難以控制的邊境上試圖取得影響力，「要知道這是俄羅斯的邊陲地區，考量到每個人的『生存問題』下，現金往往能創造奇蹟」。

報導指出，烏克蘭安全局（SBU）局長發言人並沒有正面回應這個消息，僅稱唯有在獲勝後才會對這些無人機襲擊事件發表評論，並暗示在此之前類似的爆炸案將會持續發生。

聯合參謀部作戰部長、法國海軍中將沃朱爾（Nicolas Vaujour）向《CNN》表示，俄羅斯境內的襲擊只是「戰爭的一部分」，其主要目的在於提供了向俄羅斯民眾與蒲亭傳遞訊息的機會，這告訴了他們「這場戰爭將引起俄羅斯民眾的關注」；一名與烏克蘭官員溝通過的美國消息人士也透露，烏克蘭認為這樣的襲擊能有效分散克宮注意力，強迫他們更關注國內本身的安全。

此外，奧地利的俄羅斯問題專家曼果特（Gerhard Mangott）也向《德國之聲》表示：「顯然，烏方希望將戰爭的恐懼感帶到俄羅斯。想讓那裡的人們感受到，國家並不能保護他們，無論是在邊境地區，還是在莫斯科。」他認為，這是要打破克裡姆林宮試圖在俄羅斯社會營造的並沒有戰爭、一切如常的假象。

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