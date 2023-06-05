俄羅斯接連遇襲！CNN爆料：烏克蘭在俄培植特務發動無人機襲擊

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兩位美國官員告訴CNN，他們仍無法確定烏克蘭如何將無人機送進俄羅斯，但確定基輔方面已經找到了可行的走私路線，將零件甚至無人機本身運入俄羅斯，並交付俄國境內由同情烏克蘭、精通此類作戰的特務組織而成的破壞小組；另名歐洲情報官員則稱，烏克蘭持續與親俄勢力交戰長達十年，他們持續在俄烏難以控制的邊境上試圖取得影響力，「要知道這是俄羅斯的邊陲地區，考量到每個人的『生存問題』下，現金往往能創造奇蹟」。
報導指出，烏克蘭安全局（SBU）局長發言人並沒有正面回應這個消息，僅稱唯有在獲勝後才會對這些無人機襲擊事件發表評論，並暗示在此之前類似的爆炸案將會持續發生。
聯合參謀部作戰部長、法國海軍中將沃朱爾（Nicolas Vaujour）向《CNN》表示，俄羅斯境內的襲擊只是「戰爭的一部分」，其主要目的在於提供了向俄羅斯民眾與蒲亭傳遞訊息的機會，這告訴了他們「這場戰爭將引起俄羅斯民眾的關注」；一名與烏克蘭官員溝通過的美國消息人士也透露，烏克蘭認為這樣的襲擊能有效分散克宮注意力，強迫他們更關注國內本身的安全。
此外，奧地利的俄羅斯問題專家曼果特（Gerhard Mangott）也向《德國之聲》表示：「顯然，烏方希望將戰爭的恐懼感帶到俄羅斯。想讓那裡的人們感受到，國家並不能保護他們，無論是在邊境地區，還是在莫斯科。」他認為，這是要打破克裡姆林宮試圖在俄羅斯社會營造的並沒有戰爭、一切如常的假象。