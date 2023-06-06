美F-16戰機緊急起飛！小飛機疑闖華府領空　民眾驚聞爆炸巨響

快訊／川普副手變對手！「最挺台副總統」彭斯將競選2024角逐白宮

▲美國共和黨籍前總統川普任職期間的副手、被譽為「最挺台的副總統」美國前副總統彭斯（Mike Pence）宣布投身共和黨初選，角逐2024年的白宮寶座。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨籍前總統川普任職期間的副手、被譽為「最挺台的副總統」美國前副總統彭斯（Mike Pence）宣布投身共和黨初選，角逐2024年的白宮寶座。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國2024年即將迎來總統大選，不過在明年11月正式與民主黨參選人總統拜登決戰前，共和黨內部還得經歷一番廝殺。除了目前的領跑者、美國前總統川普（Donald Trump）外，川普任職期間的副手、被譽為「最挺台的副總統」美國前副總統彭斯（Mike Pence）也在6日向聯邦選舉委員會遞交競選文件，宣布投身角逐白宮寶座。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭斯在任職副總統的四年來，他一直是川普的忠實副手，但直到2021年的國會山莊暴動發生，兩人關係破裂。彭斯在美國時間5日上午（台灣時間6日凌晨）宣布向聯邦選舉委員會遞交文件，同時稱他將於6月7日本週三，也就是自己的64歲生日當天，於愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）發表參選演說開始競選活動。

彭斯是長期被看好的川普有力競爭者，儘管有著副手身份在身，但在國會山莊暴動事件發生後，彭斯曾多次指認川普在事件前向他施壓，要求他利用參議長監督選舉人團計票的權力影響總統選舉結果，並為此出庭向聯邦大陪審團作證，知情人士更稱作證時間長達五小時，這也是美國近代史上第一次有副總統被傳喚為其搭檔的總統作證。

國會山莊暴動事件之所以成為兩人保持距離分水嶺的原因在於，當彭斯拒絕川普推翻2020年大選結果後，川普曾公開抨擊他「缺乏勇氣」，而2021年1月支持川普的暴徒襲擊國會大廈時，支持者們還高呼要「絞死彭斯」，部分報導還稱他們一度距離副總統不到12公尺。

▲美國總統川普的支持者上週闖入國會時，副總統彭斯與議員們透過地道被送往安全地點，使得國會山莊乃至華盛頓特區的龐大地道網再度受到世人關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普的支持者闖入國會時，就連時任副總統的彭斯都得和其他國會議員們透過地道被送往安全地點。（圖／美聯社／達志影像）
這名現年63歲的共和黨員曾擔任過印第安納州州長與眾議院議員，作為保守派與福音派基督徒，彭斯主張反對墮胎，也積極推動降低稅收、減少監管及強勁的國防開支等政策。近幾個月來，他在全美各州不停穿梭拜會，尤其是在共和黨提名競選中重要的幾個州內發表談話。

目前共和黨內最強競爭者仍是宣布三度競選、年紀76歲的川普，另一名有力候選人則是44歲的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）。不過被譽為「最挺台的副總統」美國前副總統彭斯先前也多次傳出有訪台行程，該行程目前程尚未得到台灣外交部的證實，但在「對中政策」成為美國政壇焦點話題的浪潮下，打「台灣牌」應為彭斯競選期間的重要方針。

此外，同樣投身下一屆共和黨總統參選人初選，前總統川普國家安全顧問的波頓（John Bolton）則已經早一步於今年四月底訪台，成為第一位訪問台灣的美國2024總統參選人。

美國會暴動案彭斯向大陪審團作證　說明內容受矚

川普勁敵！佛州州長正式投入2024大選　主張嚇阻中國犯台

2024總統大選黨內民調力壓德桑提斯　川普領先開心吃披薩

川普對手又+1！前阿肯色州長「參一腳」宣布競選美國總統

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀