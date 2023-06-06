快訊／川普副手變對手！「最挺台副總統」彭斯將競選2024角逐白宮

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭斯是長期被看好的川普有力競爭者，儘管有著副手身份在身，但在國會山莊暴動事件發生後，彭斯曾多次指認川普在事件前向他施壓，要求他利用參議長監督選舉人團計票的權力影響總統選舉結果，並為此出庭向聯邦大陪審團作證，知情人士更稱作證時間長達五小時，這也是美國近代史上第一次有副總統被傳喚為其搭檔的總統作證。
國會山莊暴動事件之所以成為兩人保持距離分水嶺的原因在於，當彭斯拒絕川普推翻2020年大選結果後，川普曾公開抨擊他「缺乏勇氣」，而2021年1月支持川普的暴徒襲擊國會大廈時，支持者們還高呼要「絞死彭斯」，部分報導還稱他們一度距離副總統不到12公尺。
這名現年63歲的共和黨員曾擔任過印第安納州州長與眾議院議員，作為保守派與福音派基督徒，彭斯主張反對墮胎，也積極推動降低稅收、減少監管及強勁的國防開支等政策。近幾個月來，他在全美各州不停穿梭拜會，尤其是在共和黨提名競選中重要的幾個州內發表談話。
目前共和黨內最強競爭者仍是宣布三度競選、年紀76歲的川普，另一名有力候選人則是44歲的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）。不過被譽為「最挺台的副總統」美國前副總統彭斯先前也多次傳出有訪台行程，該行程目前程尚未得到台灣外交部的證實，但在「對中政策」成為美國政壇焦點話題的浪潮下，打「台灣牌」應為彭斯競選期間的重要方針。
此外，同樣投身下一屆共和黨總統參選人初選，前總統川普國家安全顧問的波頓（John Bolton）則已經早一步於今年四月底訪台，成為第一位訪問台灣的美國2024總統參選人。