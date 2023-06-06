WWDC23／史上最大MacBook Air登場！配置15吋大螢幕 上一代降2千
蘋果WWDC23於台灣時間今（6）日凌晨1點舉辦，由Mac率先登場。正如預期會中發表了史上最大螢幕的MacBook Air，配置15.3吋Liquid Retina 顯示器，M2處理器，長達 18 小時的電池續航力和六揚聲器音響系統，全納入在輕薄無風扇的設計中，搭載 M2 晶片的 15 吋 MacBook Air，售價4萬2900元，上一代M2晶片的13吋MacBook Air從原價3萬7900元立即降價2000元，全新價格為3萬5900元，台灣目前尚未公布上市日期。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果今（6）推出最大螢幕的MacBook Air，配置15.3 吋 Liquid Retina 顯示器， 顯示器亮度最高可達 500 尼特，支援 10 億種顏色，號稱解析度是同級 PC 筆電的兩倍，亮度也比同級 PC 筆電高 25%。厚僅 11.5 公釐，是世界上最薄的 15 吋筆記型電腦。重量僅 3.3 磅(約1496克)，比同級 PC 筆電薄近 40%、輕約 226 克。
15吋MacBook Air 搭載 MagSafe 充電埠、兩個用於連接配件和最高達 6K 外接顯示器的 Thunderbolt 連接埠，以及一個 3.5 公釐耳機插孔，搭載 M2 晶片的 15 吋 MacBook Air，比最快的 Intel 機型 MacBook Air 最快可達 12 倍，相較Core i7 處理器的PC 筆電，新款 MacBook Air 的速度提升最快可達兩倍。
續航力的部分，最長可達 18 小時，比 PC 多 50%。15 吋 MacBook Air 搭載強大的 8 核心 CPU、一個速度飛快的繪圖處理 10 核心 GPU，以及一個 16 核心神經網路引擎。M2 也提供每秒 100GB 的記憶體頻寬並支援高達 24GB 的快速統一記憶體，因此多工處理和處理複雜的工作負載也流暢無比。
螢幕上方配置1080p FaceTime HD ，搭載全新六揚聲器音響系統，搭配兩個高音喇叭和兩組振動抑止低音喇叭。新的音響提供兩倍的低音深度，呈現更飽滿的聲音，支援杜比全景聲的「空間音訊」在使用者聽音樂、看電影時，提供身歷其境的體驗。
搭載 M2 的 15 吋 MacBook Air 台灣尚未公布開賣日期，有午夜色、星光色、銀色和太空灰色共4色，售價 4萬2900元起，教育價 3萬9600元起。至於去年推出的 M2 晶片13 吋 MacBook Air售價 則降2000元，新價格為3萬5900元 起。搭載 M1 晶片的 13 吋售價3萬900元起，教育價 2萬7800元起。