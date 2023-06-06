WWDC23／iPhone不用「Hey」就可 Siri　iOS 17新功能一圖看完

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StandBy：延續AoD 功能，橫放的時候鎖定畫面會顯示時間、日期、溫度、鬧鐘等。
平安通報：使用者啟動後「平安通報」後，會自動偵測使用者何時到達預定目的地，並透過「訊息」通知選定的聯繫人。 如果使用者在途中發生意外狀況，「平安通報」將辨認出使用者並未朝著聲稱的目的地前進，並與他們聯繫。如果使用者沒有回應，該功能將與使用者選定的聯絡人分享使用者的精準位置、電池電量、行動電話服務狀態，以及上次使用 iPhone 的活動時間。
NameDrop： AirDrop 進化，使用者可以將iPhone 靠在一起，即可互傳聯絡資訊。Apple Watch 同步支援NameDrop。
Live Voicemail： 當有人來電並留下語音訊息時，使用者將看到來電者說話時的即時逐字稿。如果使用者想與來電者通話，他們可以隨時接起電話。當「將未知的來電設為靜音」功能啟用時，未知號碼的來電將直接轉到 Live Voicemail 而不會響鈴。
Live Stickers： iMessage可以將 Live Photo 或 emoji 製作成貼圖，並可分享至第三方 app。
Live Voice：FaceTime 增加了Live Voice，可以用影片方式留言給對方。
Journal App：透過該App會自動偵測、整理用戶的照片、影片、音樂、位置等，幫助用戶完成日記。