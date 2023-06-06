影片／WWDC23蘋果首款頭戴裝置真的來了！　Vision Pro售價破10萬

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直覺手勢操控
Vision Pro 搭載全球首創之空間作業系統 visionOS，沒有專屬手把可以操控，運用手勢滑動、輕點和眼睛操控，或是透過語音聽寫，整個操控看起來宛如魔術般的科技感十足。配置2300 萬畫素置於兩個顯示器中，打造雙M2和R1 晶片來確保運行的流暢。
娛樂遊戲使用
娛樂的運用，像是用戶可以透過 Vision Pro自行拖曳放大螢幕，獨享100吋劇院的享受。支援100 多個 Apple Arcade 遊戲，享受精彩的沈浸式音訊，並支援常用的遊戲控制手柄。
工作運用
工作上感覺也相當方便，像是瀏覽網頁、閱讀文章，放大縮小，透過抓捏的手勢能移動App，同時只需要看一點Mac筆電就能快速連接，從釋出的影片看起來非常的流暢，操控的方式也相當直覺，還支援巧控鍵盤與巧控板。同時可以透過調整「數位旋鈕」讓使用者控制在「空間環境」中感受現實或沈浸的程度。
Apple 第一台 3D 相機
Vision Pro 搭載 Apple 第一台 3D 相機，讓使用者捕捉並搭配空間音訊一同沈浸在栩栩如生的回憶中，使用者能存取 iCloud 完整的照片圖庫，以真實的尺寸比例、鮮豔的色彩及細節來瀏覽他們的照片和影片。
充滿空間感的 FaceTime
Vision Pro也能帶來充滿空間感的 FaceTime，通話時每一位參與者都會即時以真實大小的方塊呈現，還有空間音訊，讓聲音聽起來就像從那個人所在的地方發出來的一樣。配戴 Vision Pro 的使用者，在 FaceTime 通話時會以 Apple 最先進的機器學習技術所打造的數位 Persona 呈現，即時反映使用者的臉部及手部動作。使用者可一同看電影、瀏覽照片或是合作簡報。
EyeSight與人保持連結
搭載 EyeSight，幫助使用者與周圍的人保持連結，有人靠近配戴 Vision Pro 的使用者時，使用者會感覺眼前變透明，讓使用者看到靠近的人，同時顯示使用者的眼睛。使用者沈浸於空間環境或使用 app 時，EyeSight 會給他人視覺線索，讓他人知道使用者在專心做什麼。
裝置設計
Apple Vision Pro 採用單片 3D 成型與層壓的玻璃打磨形成光學表面，作為一系列相機和感測器的鏡片，以將數位內容與真實世界結合。鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與玻璃融合，模組化的設計能個別調整以符合各式各樣的人。遮光眼罩使用柔軟的織物，提供各種尺寸和形狀以服貼每一位使用者的臉型。鬆緊帶確保音訊保持靠近使用者的耳朵，多尺寸的頭帶採用 3D 織法不僅舒適、透氣並具有彈性。頭帶透過單一機制固定，容易更換尺寸及造型。
硬體創新
Vision Pro 使用 micro-OLED 技術將 2,300 萬畫素搭載入兩個郵票大小的顯示器，具備廣色域和HDR。先進的空間音訊系統是 Apple Vision Pro 體驗的核心，帶來聲音猶如從使用者的四面八方湧入的感受，兩側的音訊區各有兩個擴大驅動單體，帶來根據使用者的頭部及耳朵形狀自訂的個人化空間音訊。高效眼追蹤系統使用高速攝影機和一圈 LED 投射不可見的光圖像至使用者的眼球以獲取即時的直覺反饋。全新的 R1 晶片處理來自 12 部相機、5 個傳感器和 6 個麥克風的資料，R1可在12 毫秒內將新影像串流至顯示器，比眨眼還要快 8 倍。Apple Vision Pro 在插著電源時可供全天使用，搭配外接高效電池的使用時間最長可達 2 小時。