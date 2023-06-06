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影片／WWDC23蘋果發表會懶人包　5硬體、5軟體一次看完！

▲蘋果久違的「One more thing...」，帶來傳聞已久度的首款頭戴裝置Vision Pro。（圖／翻攝直播影片）
▲蘋果久違的「One more thing...」，帶來傳聞已久度的首款頭戴裝置Vision Pro。（圖／翻攝直播影片）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果WWDC23於台灣時間今（6）日凌晨1點舉辦， 一共推出5款硬體，包含壓軸登場的頭戴裝置Vision Pro、史上最大螢幕的15吋MacBook Air以及，M2 Max 與 M2 Ultra 晶片的Mac Studio和M2 Ultra 晶片Mac Pro。5大軟體同步更新，包含：iOS 17 、iPadOS 17、tvOS 17、macOS Sonoma、watchOS 10。

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Vision Pro頭戴裝置：

  • 搭載全球首創之空間作業系統 visionOS
  • 沒有專屬手把可操控，運用手勢滑動、輕點、眼睛或是透過語音聽寫操控
  • M2和R1 雙晶片來確保運行的流暢
  • 支援100 多個 Apple Arcade 遊戲
  • 可以透過實體的「數位旋鈕」控制「空間環境」
  • 支援巧控鍵盤與巧控板
  • 搭載 Apple 第一台 3D 相機
  • 帶來充滿空間感的 FaceTime
  • EyeSight幫助使用者與周圍的人保持連結
  • 使用 micro-OLED 將 2,300 萬畫素搭載入兩個郵票大小的顯示器
  • 兩側的音訊區各有兩個擴大驅動單體，根據使用者的頭部及耳朵形狀自訂的個人化空間音訊
  • 遮光眼罩使用柔軟的織物，提供各種尺寸和形狀以服貼每一位使用者的臉型
  • 搭配外接高效電池的使用時間最長可達 2 小時
  • 售價3499元美元，約10萬7436元，預計2024年美國首發
▲蘋果首款頭戴裝置「Vision Pro」。（圖／官方提供）
▲蘋果首款頭戴裝置「Vision Pro」。（圖／官方提供）
M2 MacBook Air 15吋螢幕重點功能：

  • 配置15.3吋Liquid Retina 顯示器
  • 最高可達 500 尼特
  • 支援 10 億種顏色
  • M2處理器
  • 長達 18 小時的電池續航力
  • 無風扇設計
  • 世界上最薄的 15 吋筆記型電腦
  • 續航力18小時
  • 全新六揚聲器
  • 售價4萬2900元，台灣目前尚未公布上市日期。
M2 Max晶片 Mac Studio 重點功能：

  • 比前一代Mac Studio速度提升最快可達50%
  • 比最強大的Intel 27吋iMac 最快可達4倍
  • 它具備12 核心CPU，高達38核心GPU
  • 96GB的統一記憶體
  • 每秒400GB的記憶體頻寬
  • M2 Max版起售價6萬4999元
▲ 蘋果發表全新 Mac Studio 和 Mac Pro，號稱是歷來最強大的兩款 Mac。（圖／官方提供）
▲ 蘋果發表全新 Mac Studio 和 Mac Pro，號稱是歷來最強大的兩款 Mac。（圖／官方提供）
M2 Ultra晶片 Mac Studio重點功能：

  • 效能和功能是M2 Max的兩倍
  • 是Apple歷來最大、功能最強的系統單晶片(SoC)
  • 比搭載M1 Ultra的前一代Mac Studio 最快可達3倍
  • 比最強大的Intel 27吋iMac最快可達6倍
  • 具備24核心 CPU
  • 最高76核心GPU
  • 高達192GB的記憶
  • 每秒800GB的統一記憶體頻寬
  • 提供工作站等級的效能
  • M2 Ultra版起售價12萬9999元
M2 Ultra晶片的Mac Pro

  • 搭載 Intel的Mac Pro 標配為 8 核心 CPU
  • 每台 Mac Pro 都配備24 核心 CPU、最高達 76 核心的 GPU
  • 標配記憶體和 SSD 固態硬碟儲存空間即為兩倍
  • 可配置高達 192GB 的記憶體，以及每秒 800GB 的統一記憶體頻寬
  • 每台 Mac Pro 都有高達七張內建的 Afterburner 加速卡驅動效能能播放 22 道 8K ProRes 影片
  • 與Intel 的 Mac Pro 相比影片轉碼和 3D 模擬等運行速度提升最高可達 3 倍。
  • 使用六張影片 I/O 卡時，影片工程師只需一台機器，就能即時擷取 24 台 4K 相機畫面，並即時編碼成 ProRes
  • 塔式起售價22萬9900元、機架式起售價24萬4900元
iOS 17重點功能：

  • Hey Siri不用「Hey」直接講「Siri」就可以啟用語音助理
  • StandBy延續AoD 功能，橫放鎖定畫面會顯示時間、日期、溫度、鬧鐘等
  • 平安通報啟動後，會自動偵測使用者何時到達預定目的地，並透過「訊息」通知選定的聯繫人。
  • NameDrop，使用者將iPhone 靠在一起，即可互傳聯絡資訊
  • Live Voicemail是指 當有人來電並留下語音訊息時，使用者將看到來電者說話時的即時逐字稿。
  • FaceTime 增加了Live Voice，可以用影片方式留言給對方。
  • Journal App會自動偵測、整用戶的照片、影片、音樂、位置等，幫助用戶完成日記。
▲iOS 17支援StandBy功能。（圖／翻攝直播影片）
▲iOS 17支援StandBy功能。（圖／翻攝直播影片）
tvOS 17重點功能：

  • Apple TV 4K支援FaceTime Apple TV 開啟通話
  • 全新的「控制中心」提供與 iPhone 搭配使用更佳的個人化體驗。
  • 「人物居中」的功能讓房間內的每個人即使四處移動，都能完整呈現在螢幕上
  • 而手勢的全新反應讓來電者能用手在螢幕上產生如愛心、煙火。
  • 「分割顯示」功能也來到 Apple TV，讓使用者可以在「同播共享」時，與他人一同欣賞節目或電影。
  • 使用者可以在 iPhone 的「控制中心」內啟動 Apple TV 遙控器，來尋找 Siri Remote (第 2 代或後續機型)。 使用者靠近遙控器時，螢幕上的圈圈會變大，引導使用者移動。
  • 「強化對話」能將對話從背景噪音中分離，並帶到中間聲道，讓使用者在與 HomePod (第 2 代) 配對的 Apple TV 4K 上，能更清楚聽見電影或電視節目中的效果、動作和音樂內容。
▲ tvOS 17支援FaceTime，是首次在 Apple TV 4K 上登場，讓使用者可以在電視上FaceTime。（圖／官方提供）
▲ tvOS 17支援FaceTime，是首次在 Apple TV 4K 上登場，讓使用者可以在電視上FaceTime。（圖／官方提供）
iPadOS 17 重點功能：

  • 個人化「鎖定畫面」和與小工具互動的全新方式
  • 「自動填寫」功能將智慧辨識表格欄位並填入 PDF，讓使用者能更輕易地透過 PDF 進行工作
  • 「備忘錄」則在 PDF 上帶來全新標示和合作體驗
  • 「訊息」加入全新「貼圖」體驗，使用者現在也可以在 FaceTime 上留下影片和音訊訊息
  • 「健康」app 登陸 iPad，提供互動圖表，
  • HealthKit 則讓開發者得以打造專為 iPad 顯示設計的創新體驗
  • iPadOS 17 即日起提供開發者測試版
  • 今年秋季正式版開放更新
▲iPadOS 17 帶來歷來最個人化、功能最強大的 iPad 體驗，具備優美而實用的「鎖定畫面」、搜尋和分享資訊更加容易，另外還有協助完成工作的智慧新功能。（圖／官方提供）
▲iPadOS 17 帶來歷來最個人化、功能最強大的 iPad 體驗，具備優美而實用的「鎖定畫面」、搜尋和分享資訊更加容易，另外還有協助完成工作的智慧新功能。（圖／官方提供）
macOS Sonoma重點功能：

  • 添加Video Conferncing功能，以提升視訊會議時講者的存在感
  • 手勢觸發功能，可支援各大視訊軟體
  • widget gallery 裡把各個 app 相應的小工具拉到桌面上使用
WatchOS 10

  • Smartstack 顯示 widget 的順序，是由機器學習所決定，所以早上起來的時候，天氣可能會在最上面；而到了下午時，可能就是行事曆在最上面了
  • Activity app可以旋轉錶冠來看更多的資料
  • 世界時鐘增加了動態的背景顏色
  • 稍微調整了一下實體按鍵控制，現在按下側邊鍵會開始控制中心，而雙按錶冠則會帶你回到最近使用的 app。
  • 開發者今天起可以試用 watchOS 10 的 beta 版，而 beta 公測則會在下個月來到，並且預計在秋季正式版上線
  • 要 Apple Watch Series 4 或更新的機種，才能更新到 watchOS 10 了。

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