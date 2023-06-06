影片／WWDC23蘋果發表會懶人包　5硬體、5軟體一次看完！

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- 搭載全球首創之空間作業系統 visionOS
- 沒有專屬手把可操控，運用手勢滑動、輕點、眼睛或是透過語音聽寫操控
- M2和R1 雙晶片來確保運行的流暢
- 支援100 多個 Apple Arcade 遊戲
- 可以透過實體的「數位旋鈕」控制「空間環境」
- 支援巧控鍵盤與巧控板
- 搭載 Apple 第一台 3D 相機
- 帶來充滿空間感的 FaceTime
- EyeSight幫助使用者與周圍的人保持連結
- 使用 micro-OLED 將 2,300 萬畫素搭載入兩個郵票大小的顯示器
- 兩側的音訊區各有兩個擴大驅動單體，根據使用者的頭部及耳朵形狀自訂的個人化空間音訊
- 遮光眼罩使用柔軟的織物，提供各種尺寸和形狀以服貼每一位使用者的臉型
- 搭配外接高效電池的使用時間最長可達 2 小時
- 售價3499元美元，約10萬7436元，預計2024年美國首發
- 配置15.3吋Liquid Retina 顯示器
- 最高可達 500 尼特
- 支援 10 億種顏色
- M2處理器
- 長達 18 小時的電池續航力
- 無風扇設計
- 世界上最薄的 15 吋筆記型電腦
- 續航力18小時
- 全新六揚聲器
- 售價4萬2900元，台灣目前尚未公布上市日期。
- 比前一代Mac Studio速度提升最快可達50%
- 比最強大的Intel 27吋iMac 最快可達4倍
- 它具備12 核心CPU，高達38核心GPU
- 96GB的統一記憶體
- 每秒400GB的記憶體頻寬
- M2 Max版起售價6萬4999元
- 效能和功能是M2 Max的兩倍
- 是Apple歷來最大、功能最強的系統單晶片(SoC)
- 比搭載M1 Ultra的前一代Mac Studio 最快可達3倍
- 比最強大的Intel 27吋iMac最快可達6倍
- 具備24核心 CPU
- 最高76核心GPU
- 高達192GB的記憶
- 每秒800GB的統一記憶體頻寬
- 提供工作站等級的效能
- M2 Ultra版起售價12萬9999元
- 搭載 Intel的Mac Pro 標配為 8 核心 CPU
- 每台 Mac Pro 都配備24 核心 CPU、最高達 76 核心的 GPU
- 標配記憶體和 SSD 固態硬碟儲存空間即為兩倍
- 可配置高達 192GB 的記憶體，以及每秒 800GB 的統一記憶體頻寬
- 每台 Mac Pro 都有高達七張內建的 Afterburner 加速卡驅動效能能播放 22 道 8K ProRes 影片
- 與Intel 的 Mac Pro 相比影片轉碼和 3D 模擬等運行速度提升最高可達 3 倍。
- 使用六張影片 I/O 卡時，影片工程師只需一台機器，就能即時擷取 24 台 4K 相機畫面，並即時編碼成 ProRes
- 塔式起售價22萬9900元、機架式起售價24萬4900元
- Hey Siri不用「Hey」直接講「Siri」就可以啟用語音助理
- StandBy延續AoD 功能，橫放鎖定畫面會顯示時間、日期、溫度、鬧鐘等
- 平安通報啟動後，會自動偵測使用者何時到達預定目的地，並透過「訊息」通知選定的聯繫人。
- NameDrop，使用者將iPhone 靠在一起，即可互傳聯絡資訊
- Live Voicemail是指 當有人來電並留下語音訊息時，使用者將看到來電者說話時的即時逐字稿。
- FaceTime 增加了Live Voice，可以用影片方式留言給對方。
- Journal App會自動偵測、整用戶的照片、影片、音樂、位置等，幫助用戶完成日記。
- Apple TV 4K支援FaceTime Apple TV 開啟通話
- 全新的「控制中心」提供與 iPhone 搭配使用更佳的個人化體驗。
- 「人物居中」的功能讓房間內的每個人即使四處移動，都能完整呈現在螢幕上
- 而手勢的全新反應讓來電者能用手在螢幕上產生如愛心、煙火。
- 「分割顯示」功能也來到 Apple TV，讓使用者可以在「同播共享」時，與他人一同欣賞節目或電影。
- 使用者可以在 iPhone 的「控制中心」內啟動 Apple TV 遙控器，來尋找 Siri Remote (第 2 代或後續機型)。 使用者靠近遙控器時，螢幕上的圈圈會變大，引導使用者移動。
- 「強化對話」能將對話從背景噪音中分離，並帶到中間聲道，讓使用者在與 HomePod (第 2 代) 配對的 Apple TV 4K 上，能更清楚聽見電影或電視節目中的效果、動作和音樂內容。
- 個人化「鎖定畫面」和與小工具互動的全新方式
- 「自動填寫」功能將智慧辨識表格欄位並填入 PDF，讓使用者能更輕易地透過 PDF 進行工作
- 「備忘錄」則在 PDF 上帶來全新標示和合作體驗
- 「訊息」加入全新「貼圖」體驗，使用者現在也可以在 FaceTime 上留下影片和音訊訊息
- 「健康」app 登陸 iPad，提供互動圖表，
- HealthKit 則讓開發者得以打造專為 iPad 顯示設計的創新體驗
- iPadOS 17 即日起提供開發者測試版
- 今年秋季正式版開放更新
- 添加Video Conferncing功能，以提升視訊會議時講者的存在感
- 手勢觸發功能，可支援各大視訊軟體
- widget gallery 裡把各個 app 相應的小工具拉到桌面上使用
- Smartstack 顯示 widget 的順序，是由機器學習所決定，所以早上起來的時候，天氣可能會在最上面；而到了下午時，可能就是行事曆在最上面了
- Activity app可以旋轉錶冠來看更多的資料
- 世界時鐘增加了動態的背景顏色
- 稍微調整了一下實體按鍵控制，現在按下側邊鍵會開始控制中心，而雙按錶冠則會帶你回到最近使用的 app。
- 開發者今天起可以試用 watchOS 10 的 beta 版，而 beta 公測則會在下個月來到，並且預計在秋季正式版上線
- 要 Apple Watch Series 4 或更新的機種，才能更新到 watchOS 10 了。