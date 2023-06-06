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不滿喬債結果！高市議員李雨庭服務處遭車衝撞　嫌犯4小時後落網

▲民進黨高雄市議員李雨庭服務處，5日晚間遭民眾倒車衝撞入內。（圖／翻攝自民進黨高雄市議員李雨庭臉書）
▲民進黨高雄市議員李雨庭服務處，5日晚間遭民眾倒車衝撞入內。（圖／翻攝自民進黨高雄市議員李雨庭臉書）

記者林莞茜／綜合報導

民進黨高雄市議員李雨庭，5日下午接受陳情，協助協商債務糾紛，但後續兩造不歡而散，不料晚間，其服務處卻遭不明車輛衝撞，玻璃門應聲碎裂、屋內桌椅撞得一團亂，駕駛則棄車逃逸；警方旋即展開追緝，調閱監視器後，當晚11時便在鳳山區大東醫院逮捕23歲洪姓男子，洪男則稱是因不滿在協商過程中，與其他債主發生肢體推擠，才會衝撞服務處洩憤，警方將持續追查關係人，進一步釐清案情。

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民進黨高雄市議員李雨庭表示，事發前她的助理接受朋友的陳情，在服務處協商債務糾紛，後續大家不歡而散，結果晚上他大寮的服務處就遭不明人士駕車闖入、破壞，因此他對這樣的暴力問題嚴重表達譴責與抗議，並要求警務單位儘速查辦；高雄市議會民進黨黨團總召江瑞鴻也強調，不允許任何人暴力威脅議員服務處，要求全力緝兇，並限市警局24小時內破案。

轄區林園分局指出，經初步了解為議員助理接受民眾陳情，相約債務人及債主至議員服務處協商債務問題，惟協商未果，其中一方駕駛自小客，以倒車方式撞擊服務處大門後，旋即棄車徒步逃離現場；林園分局與刑警大隊已成立專案小組刻正循線擴大調閱監視器，並運用大數據及科技偵查積極偵辦，鎖定犯嫌後，立即在4小時後，在大東醫院逮到23歲洪姓男子，初步了解其犯案動機為對下午的債務協商結果不滿，才會因此開車衝撞服務處來洩憤。

▲民進黨高雄市議員李雨庭服務處今天晚間服務處遭不明人士駕車衝撞，高雄市議會民進黨黨團，要求高市警局24小時內緝兇。（圖／翻攝自李雨庭臉書）
▲民進黨高雄市議員李雨庭服務處5日晚間服務處遭不明人士駕車衝撞，高雄市議會民進黨黨團，要求高市警局24小時內緝兇。（圖／翻攝自李雨庭臉書）

協商債務糾紛　高雄議員李雨庭服務處遭不明人士駕車衝撞

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