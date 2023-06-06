不滿喬債結果！高市議員李雨庭服務處遭車衝撞 嫌犯4小時後落網
民進黨高雄市議員李雨庭，5日下午接受陳情，協助協商債務糾紛，但後續兩造不歡而散，不料晚間，其服務處卻遭不明車輛衝撞，玻璃門應聲碎裂、屋內桌椅撞得一團亂，駕駛則棄車逃逸；警方旋即展開追緝，調閱監視器後，當晚11時便在鳳山區大東醫院逮捕23歲洪姓男子，洪男則稱是因不滿在協商過程中，與其他債主發生肢體推擠，才會衝撞服務處洩憤，警方將持續追查關係人，進一步釐清案情。
記者林莞茜／綜合報導
民進黨高雄市議員李雨庭表示，事發前她的助理接受朋友的陳情，在服務處協商債務糾紛，後續大家不歡而散，結果晚上他大寮的服務處就遭不明人士駕車闖入、破壞，因此他對這樣的暴力問題嚴重表達譴責與抗議，並要求警務單位儘速查辦；高雄市議會民進黨黨團總召江瑞鴻也強調，不允許任何人暴力威脅議員服務處，要求全力緝兇，並限市警局24小時內破案。
轄區林園分局指出，經初步了解為議員助理接受民眾陳情，相約債務人及債主至議員服務處協商債務問題，惟協商未果，其中一方駕駛自小客，以倒車方式撞擊服務處大門後，旋即棄車徒步逃離現場；林園分局與刑警大隊已成立專案小組刻正循線擴大調閱監視器，並運用大數據及科技偵查積極偵辦，鎖定犯嫌後，立即在4小時後，在大東醫院逮到23歲洪姓男子，初步了解其犯案動機為對下午的債務協商結果不滿，才會因此開車衝撞服務處來洩憤。