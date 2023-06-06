險遭侵犯！女導演控遭民進黨幹部直送摩鐵性騷　洪智坤深夜道歉了

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女導演表示，2010年她收到民進黨H姓政治人物的邀請，對方表明欣賞他的作品已久，希望他能為高雄年底的五都市長選舉拍攝宣傳片/廣告，她也在向高中社團學長打聽後，為慎重起見，帶了一位年紀稍長的男性製片一起南下高雄去會面了解此案，並和當時時任競選辦公室主任的H在辦公室會面，雙方從2010年3月中開始，前後橫跨近半年的時間都在討論和會議。
女導演說，每次的碰面除了談選情和腳本方向以外，為了讓她更深入了解市長、了解這個城市，也安排她親身跟市長行程數日、甚至還有我和市長及某知名律師三人的聚會、更安排高雄電影館熱忱的大哥帶我各處去了解高雄風光和建設、H亦介紹我高雄的民進黨政治圈人物、給她市長的自傳書做功課「一切只因信任H這個長輩、信任這個團隊，所以我全心支持幫忙、很聽話，即便中間曾有些小警訊，我都忽視了」，像是H的團隊助理曾深夜傳騷擾簡訊。
最後幾次競選辦公室安排的南下，她被告知的會議時間越改越晚，甚至還等到凌晨，事發當天，被告知平時住的商務旅館客滿，而被H的司機直接送到一個汽車旅館，凌晨後H到來，會談中卻表明可以幫她出國念書或開工作室，甚至還迂迴的說「妳只要偶爾可以讓我任性一下」，女導演漸漸聽懂了他的意思，始終繼續撐，刻意保持距離「我只記得我腦子很亂，一路裝傻，當時時間應該已經凌晨3、4點」。
「我記得他有些緩慢隱晦的動作，要抱我，有摸到我，有摸到胸部。這真的too much，僵住的我動作不敢大，連呼吸都屏住的程度。只有順勢推移開，盡量保持距離，後來我看到被子裡有規律的動作，我根本不敢想他幹嘛」、「再後來的記憶是，天明之際他離開。整夜沒睡的我，再也睡不著」，後來H的私人司機來接她，她還沿路拼命裝輕鬆、假沒事、硬聊天，深怕司機誤會
女導演說，事後某天Ｈ還打給她，指稱她「會跟客戶上床換案子耶，怎麼我沒有這種好事啊？哈哈哈」，她氣到在街上哭「覺得專業被狠狠踐踏」、「今天難道只因為我是女性，這種謠言對我就會有殺傷力？」；後來，2014年台北市長選舉前夜，她看到Ｈ的名字，「我崩潰哭了一整夜，後來我才知道，這叫做PTSD」。
而被指名「H姓」的政治人物，網友根據線索尋人，點名時任民進黨前陳菊辦公室主任洪智坤，對此，洪智坤也在今（6）日凌晨在臉書發文表示，給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。
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