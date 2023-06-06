英國記者巴西遇害滿一年　原住民籲全面徹查

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野豬谷是巴西第二大原住民領地，位於亞馬遜州的北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）和瓜哈拉市（Guajará）。那個地區是全球最大的未接觸部落集中地，有64個村莊、26個部落約6300人，但面臨非法捕魚、伐木和販毒等問題。
野豬谷原住民聯盟（Univaja）代表律師馬魯博（Eliesio Marubo）表示，當局必須全面調查遇害案，不僅集中在犯罪者身上，還應關注在野豬谷從事非法和掠奪性開採活動的團體，調查當地的犯罪路徑，以確保當地原住民和周圍居民的安全。
馬魯博呼籲在國家政策之間作出更多的銜接，以便為野豬谷的原住民提供永久安全保障。他抱怨說，去年底向現任政府過渡委員會建議的警務措施尚未開始實施，使得野豬谷地區更加脆弱。
國家原住民基金會主席瓦皮查納（Joenia Wapichana）認為，必須加強行政結構，進行投資，以確保在當地區域採取更持久的政策，並加強各部會其他機構分擔制定更長期保護政策的責任，讓政府也尊重原住民領地的權利。
瓦皮查納批評前任機構管理不善，將監督和與原住民的對話擱置一旁，並認為基金會應對無法保護自己的工作人員而遇害負責。
警方調查，菲力普斯和白瑞拉正是在野豬谷尋找從事非法和掠奪性開採活動罪犯的證據才遇害，涉嫌策劃殺人的地方商賈白瑞拉（Rubens Pereira ）去年繳納保釋金後獲釋。
目前有3名被指控參與謀殺的嫌犯被捕待審，警方還調查至少8人可能參與殺人和藏屍。
英國記者的巴西籍遺孀桑派歐（Alessandra Sampaio）指出，人類與大自然失去了聯繫，停止向大自然學習；尊重原住民和亞馬遜是菲力普斯和白瑞拉留給世人的遺產之一，人類本身就是自然的一部分，應該回歸自然。（編輯：韋樞）1120606