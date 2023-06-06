北投牛肉麵店爆抹布水擰入鍋　北市衛生局到場稽查

英國記者巴西遇害滿一年　原住民籲全面徹查

▲英國記者菲力普斯（圖）和國家原住民基金會工作人員白瑞拉在巴西亞馬遜野豬谷遇害滿一年，原住民呼籲對犯罪案件進行更徹底的調查。（圖／翻攝自每日電訊報）
▲英國記者菲力普斯（圖）和國家原住民基金會工作人員白瑞拉在巴西亞馬遜野豬谷遇害滿一年，原住民呼籲對犯罪案件進行更徹底的調查。（圖／翻攝自每日電訊報）

中央社

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）英國記者菲力普斯和國家原住民基金會工作人員白瑞拉在巴西亞馬遜野豬谷遇害滿一年，原住民呼籲對犯罪案件進行更徹底的調查，並制定公共政策以確保當地的安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
菲力普斯（Dom Phillips）和白瑞拉（Bruno Pereira）去年6月5日訪問野豬谷（Vale do Javari）原住民領地後，乘船在伊塔瓜伊河（Itaquai）失蹤，之後證實遇害，震驚國內外。

野豬谷是巴西第二大原住民領地，位於亞馬遜州的北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）和瓜哈拉市（Guajará）。那個地區是全球最大的未接觸部落集中地，有64個村莊、26個部落約6300人，但面臨非法捕魚、伐木和販毒等問題。

野豬谷原住民聯盟（Univaja）代表律師馬魯博（Eliesio Marubo）表示，當局必須全面調查遇害案，不僅集中在犯罪者身上，還應關注在野豬谷從事非法和掠奪性開採活動的團體，調查當地的犯罪路徑，以確保當地原住民和周圍居民的安全。

馬魯博呼籲在國家政策之間作出更多的銜接，以便為野豬谷的原住民提供永久安全保障。他抱怨說，去年底向現任政府過渡委員會建議的警務措施尚未開始實施，使得野豬谷地區更加脆弱。

國家原住民基金會主席瓦皮查納（Joenia Wapichana）認為，必須加強行政結構，進行投資，以確保在當地區域採取更持久的政策，並加強各部會其他機構分擔制定更長期保護政策的責任，讓政府也尊重原住民領地的權利。

瓦皮查納批評前任機構管理不善，將監督和與原住民的對話擱置一旁，並認為基金會應對無法保護自己的工作人員而遇害負責。

警方調查，菲力普斯和白瑞拉正是在野豬谷尋找從事非法和掠奪性開採活動罪犯的證據才遇害，涉嫌策劃殺人的地方商賈白瑞拉（Rubens Pereira ）去年繳納保釋金後獲釋。

目前有3名被指控參與謀殺的嫌犯被捕待審，警方還調查至少8人可能參與殺人和藏屍。

英國記者的巴西籍遺孀桑派歐（Alessandra Sampaio）指出，人類與大自然失去了聯繫，停止向大自然學習；尊重原住民和亞馬遜是菲力普斯和白瑞拉留給世人的遺產之一，人類本身就是自然的一部分，應該回歸自然。（編輯：韋樞）1120606

德國印尼同意加強國防合作　計畫進行聯合軍事演習

與企業合抗假資訊　歐盟副主席：AI沒有言論自由權

消息人士：伊朗6日重開駐沙烏地大使館

美中官員北京談兩岸議題　華府表達捍衛美國利益

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀