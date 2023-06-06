5億高中生案！法醫解剖鑑定報告送出 檢今上午傳喚家屬
台中5億高中生命案，近期引發社會關注，由於賴姓高中生複雜身世，以及繼承家族5億遺產後又離奇墜樓身亡，讓家屬質疑案情不單純，不但委託律師、並向市議員陳情，更請來知名法醫高大成協助勘驗。同時高大成並指出，案件內有諸多不合常理之處，對此，台中地檢署也發出聲明澄清，表示全案經正常程序調查，盼外界勿多加臆測。據了解，本月3日，法務部法醫研究所已正式完成解剖鑑定報告，並以最速件送交中檢，今（6日）檢方也二度傳喚賴姓高中生的母親召開偵查庭，律師也表示將在開庭後再向外界公開說明。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，賴姓高中生於案發當天，與夏姓地政士助理登記結婚，但約2小時之後，就離奇墜樓身亡，賴母為此傷心欲絕，不相信兒子會輕生，遂向市議員陳情並召開記者會，同時委託律師、法醫高大成協助。高大成勘驗現場後，提出幾項疑點，包括案發地點並無大量血跡，且賴男僅手部骨折，不符合高處墜落狀況，推測賴男可能遭下藥等；另外，賴母委託律師也指出，已取得賴男當天送醫於救護車上的畫面，以及在急診室的相關照片，發現賴男僅左手有施打點滴，但右手卻出現不明針孔等，且頸脖疑似有勒痕，強調「鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天」槓上中檢。
對此，台中地檢署也出面澄清，表示賴男身上的針孔與頸脖痕跡，應為醫護人員搶救時所致，且賴男並非僅手部骨折，其內部多處臟器破裂出血，也盼外界勿多加臆測，避免誤導民眾，影響偵辦方向。而目前雙方爭執的疑點，包括賴男有無遭下藥等，都須待解剖報告出爐才能進一步釐清，法務部法醫研究所3日正式完成解剖鑑定報告，已將報告最速件送交台中地檢署，今（6日）檢方也二度傳喚賴母召開偵查庭，是否有疑點須進一步釐清？也讓外界相當關注。
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