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蔡阿嘎發聲明2度道歉！「完全是我的疏失」承諾這彌補方法

▲蔡阿嘎（左二）為批評日本店家的影片2度道歉，並承諾用訪問喜愛餐廳的民眾來彌補。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎（左二）為批評日本店家的影片2度道歉，並承諾用訪問喜愛餐廳的民眾來彌補。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎因近日拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片上傳後，引發批評聲浪，他也趕緊將影片下架，隨後拍道歉影片，仍止不住網友怒火，話題持續延燒。今（6）日蔡阿嘎再度發出道歉聲明，「這完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉。」他也希望可以訪問喜愛這五間餐廳的朋友，作為他彌補方法。

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▲蔡阿嘎在YouTube頻道點名日本5家地雷店，被網友認為對店家不禮貌。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎在YouTube頻道點名日本5家地雷店，被網友認為對店家不禮貌。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
蔡阿嘎擁有5個頻道，其中3個破百萬訂閱，可見他在YouTube界的高人氣。近日他的新影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」一上傳後，網友批評聲浪不斷，他緊急下架影片，並帶著老婆拍影片鞠躬道歉，仍無法止血，遭轟「拍影片又可以賺一波點擊率」。

今日，蔡阿嘎在臉書發出道歉聲明，致歉被他批評的5間餐廳，坦言社會大眾的意見是他創業以來最重視的事項之一，「因此事件發生後，就迅速下架影片，同時努力傾聽各方意見，彙整出最主要的五大項錯誤及原因，希望可以藉由道歉與改正來彌補過錯，不要再造成店家及任何人的傷害。」

▲蔡阿嘎（左）對於自己不當的行為2度道歉。（圖 ／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎（左）對於自己不當的行為2度道歉。（圖 ／蔡阿嘎臉書）
蔡阿嘎作為公眾人物，他深知該負擔更多的社會責任並受社會公評，並承諾在未來拍影片會更注意相關事項，虛心檢討。蔡阿嘎同時也想出彌補方法，他希望可以訪問喜愛這五間餐廳的朋友，「說明對五間餐廳深厚的感情，為日本及臺灣的交流作出貢獻。」最後，蔡阿嘎對於那支影片帶給五間餐廳的傷害，以及給觀眾所造成不舒服的觀感，「這完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉。」

▲蔡阿嘎發出道歉聲明。（圖 ／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎發出道歉聲明。（圖 ／蔡阿嘎臉書）

 

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