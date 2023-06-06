蔡阿嘎發聲明2度道歉！「完全是我的疏失」承諾這彌補方法
百萬YouTuber蔡阿嘎因近日拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片上傳後，引發批評聲浪，他也趕緊將影片下架，隨後拍道歉影片，仍止不住網友怒火，話題持續延燒。今（6）日蔡阿嘎再度發出道歉聲明，「這完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉。」他也希望可以訪問喜愛這五間餐廳的朋友，作為他彌補方法。
記者薛羽彤/綜合報導
蔡阿嘎擁有5個頻道，其中3個破百萬訂閱，可見他在YouTube界的高人氣。近日他的新影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」一上傳後，網友批評聲浪不斷，他緊急下架影片，並帶著老婆拍影片鞠躬道歉，仍無法止血，遭轟「拍影片又可以賺一波點擊率」。
今日，蔡阿嘎在臉書發出道歉聲明，致歉被他批評的5間餐廳，坦言社會大眾的意見是他創業以來最重視的事項之一，「因此事件發生後，就迅速下架影片，同時努力傾聽各方意見，彙整出最主要的五大項錯誤及原因，希望可以藉由道歉與改正來彌補過錯，不要再造成店家及任何人的傷害。」
蔡阿嘎作為公眾人物，他深知該負擔更多的社會責任並受社會公評，並承諾在未來拍影片會更注意相關事項，虛心檢討。蔡阿嘎同時也想出彌補方法，他希望可以訪問喜愛這五間餐廳的朋友，「說明對五間餐廳深厚的感情，為日本及臺灣的交流作出貢獻。」最後，蔡阿嘎對於那支影片帶給五間餐廳的傷害，以及給觀眾所造成不舒服的觀感，「這完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉。」