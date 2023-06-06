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李多慧跳舞太強！2團員「同場表演」不想輸　主持人抓包笑翻了

▲李多慧（右二）與與樂天女孩隊長籃籃（右一）以及團員曉帆（左一）一起登上八大電視《娛樂百分百》。（圖／娛樂百分百YT）
▲李多慧（右二）與與樂天女孩隊長籃籃（右一）以及團員曉帆（左一）一起登上八大電視《娛樂百分百》。（圖／娛樂百分百YT）

記者張嘉哲/綜合報導

韓國啦啦隊人氣女神李多慧自從加入「Rakuten Girls」之後，一舉一動都備受關注，近日她也開始上遍各大節目，播出後都獲得不少觀眾喜愛。而最近她與樂天女孩隊長籃籃以及團員曉帆一起登上八大電視《娛樂百分百》，進行一連串的演出，結果其中表演時籃籃跟曉帆有「不能輸」的壓力，跳舞時相當用力，還被主持人偉晉以及小賴（賴晏駒）抓包，讓全場笑到不行。

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《娛樂百分百》日前播出最新一集「貳拾捌娛樂公司」的單元，邀請到李多慧來上節目，節目一開始安排「KPOP隨機舞蹈測驗」，結果李多慧就立刻展現了精湛的舞技，隨後與籃籃還有曉帆一同重現她來台第一次在棒球場演出的Chlöe《Treat Me》排舞，過程中三人成功完美刀群舞。

▲韓國啦啦隊人氣女神李多慧（中）與籃籃（左）在節目首度同台熱舞。（圖／八大綜合台提供）
▲韓國啦啦隊人氣女神李多慧（中）與籃籃（左）在節目首度同台熱舞。（圖／八大綜合台提供）
不過在表演結束之後，主持人小賴與偉晉都表示非常驚訝，小賴表示「每個舞蹈的開頭都很重要，然後李多慧那個開頭就中了，表情真的太棒了」而偉晉則表示「李多慧知道自己把另外兩位團員搞到壓力很大嗎？」小賴則直接說「因為籃籃跟曉帆平常都很會跳！但是這大概是我近三年來跳過最大力的」後面點出包括甩頭、槌手的動作都超大力，籃籃自己也笑到不行的說「因為我想說我剛好C位，我就大力一點」，讓全場來賓笑到翻掉。

籃籃也補充「我跟你講，我們真的快被她逼死了，我們大家都是跳超大力，因為很怕被說偷懶！」而翻譯也告訴李多慧這件事，讓李多慧也有些驚訝的嘟起嘴。

▲籃籃同台李多慧跳舞超大力，笑翻全部人，表示「現在都跳很大力，怕被說偷懶」。
▲籃籃同台李多慧跳舞超大力，笑翻全部人，表示「現在都跳很大力，怕被說偷懶」。（圖／娛樂百分百YT）
後來李多慧得知主持人小賴是舞蹈老師，也邀他跳上一段，結果小賴SOLO登場氣勢超強，各種趴在地上、下腰的動作都有，讓在場來賓嘖嘖稱奇，李多慧也是狂比愛心，小賴在跳完之後偉晉馬上吐槽說「你剛剛還說籃藍曉帆多大力」小賴馬上擁抱他們兩個表示「我懂妳們」！證明李多慧的實力讓所有就算會跳舞的人都備感壓力，真的是水準之上的表演者。

小賴接受採訪時也表示「李多慧整個散發出來就是女神樣，跳舞實力真的是嚇到，之前看影片就覺得很厲害，沒想到看本人表演更震撼，而且表情也是拿捏非常精準，沒有一刻讓人感覺到有走樣的時候」小賴也表示自己新專輯《I，》裡面也有多首舞曲，到時候熱舞起來也要跟李多慧看齊，目前專輯已經開始預購，將於7月7日發行，還請大家多多支持！

▲小賴被Cue在李多慧面前SOLO，結果開大招也跳超大力，偉晉馬上表示「你剛剛還說籃籃跟曉帆跳多大力」讓在場嘉賓笑翻。
▲小賴被Cue在李多慧面前SOLO，結果開大招也跳超大力，偉晉馬上表示「你剛剛還說籃籃跟曉帆跳多大力」讓在場嘉賓笑翻。（圖／娛樂百分百YT）

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