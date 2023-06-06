「谷超」颱風最快今晚生成！午後小心恐怖大雷雨 週末天氣最不穩
菲律賓東方外海的熱帶擾動今（6）日已發展為「熱帶性低氣壓」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今晚或明（7）日清晨，它就有機率發展成今年第3號颱風「谷超」，路徑上暫時對台灣沒有威脅。不過仍要提醒民眾，週五（6月9日）之前，台灣各地都會有午後陣雨和雷雨的發生，且有延續到晚間的可能，週末則有鋒面接近，降雨範圍會更擴大、強度再增強。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週五，台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後局部陣雨或雷雨在山區發展，擴大至部分平地，並有延續至夜間的機率，有小範圍雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生的機率。
吳德榮說明，近期台灣各地白天仍偏熱，有下雨時則稍微轉涼，今日各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏23至34度，中部攝氏22至35度，南部攝氏23至36度，東部攝氏23至37度，週六至下週一（6月10日至6月12日），「梅雨季」第5波鋒面逐漸接近，西南風漸增強，大氣更不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流讓降雨範圍擴大、強度增強，應隨時注意中央氣象局的特報。
吳德榮提及，本週菲律賓東、西兩側海面皆有熱帶擾動，但東側擾動今晨已增強為「熱帶性低氣壓」，今晚或明晨即有機率發展成今年第3號颱風「谷超」，但模擬路徑上，它會在台灣東側遠海就迴轉，對台無威脅。而8至10天後的模擬顯示，西南氣流增強，配合原有的弱滯留鋒，台灣有逐漸調整成「梅雨季」多雨的型態的趨勢。