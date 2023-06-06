名家論壇》韋安／「5大理由」打臉劉家昌「愛國假象」！

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他還嘆道，和一群憂國憂民 、泛藍的朋友，看到侯友宜18%的民調，大家都茫然沮喪，中華民國何去何從？
起碼有5大理由，可以狠狠打臉劉家昌，這種自欺欺人、自以為是的「愛國假象」。而20年來中華民國的衰亡，正是劉家昌之流以「愛國」之名的愚行所致。
一，劉家昌是左眼還是右眼？看出來侯友宜是「扶不起的阿斗」。還是閉著眼就下定論？
劉口中的這位「阿斗」，經歷過無數次槍戰，抓捕台灣最兇惡的匪徒。擔任警界高職，系統性改善台灣治安。消弭曾盛行的汽機車竊盜，根絕暴力擄人勒贖犯行。讓全台犯罪率全面下降，破案率大幅上升。這些，都有據可查（2002與2008警政署統計資料比較）。
侯擔任新北副市長，負責公安、治安，關、停4百多家不法場所，切斷黑色金流，過去10年新北整體犯罪人口率下降6成。侯主掌社服工作推動公益免費晚餐（幸福保衛戰，讓弱勢家庭學童免於挨餓。選上市長，則立即整治改善3、50年遺留下來的治理難題，五股垃圾山、泰山溫仔圳。還有，在2年抗疫期間的防疫滿意度調查，「警察市長」屢次都是6都第一。這樣的人，難道是一個「阿斗」？
二，劉家昌說，「看到侯友宜18%的民調，大家都茫然沮喪」。怎麼好意思說這話？這樣的結果不是乘了劉的心意。當侯的民調還是第一時，劉就無所不用其極，謾罵、抹黑、抹綠，分化挑撥泛藍支持者。侯的支持度會下跌，劉家昌「居功厥偉」有一半的功勞。
三，歸結所有的原因，劉家昌對侯友宜的侮蔑，再三羞辱與追打，就是出自一種天然的鄙視和某種高高在上的優越感。因為在劉眼中，侯友宜永遠是「非我族類」二、三流人物，他怎麼有資格登上「大雅之堂」，代表藍營來參選中華民國的總統。
可是，侯這樣一個18歲北漂南部青年。感恩國家給他的恩惠和機會，43年來不忘初心，都在追求「為國家人民努力做事情」的簡單價值。用汗水、熱血腳踏實地用心苦幹，離鄉27年後，當上警大校長時，總算有空閒春節再度與父母圍爐團圓。
無論多少誤解和羞辱，侯友宜從來沒有離開過，19歲時就加入的國民黨。也曾拒絕綠營，一再的利誘和招安。
經年累月，侯每天睡不到5小時， 每天5點起床，無分節假日都在工作。過去4年多數得出來，他只休假過4、5次。侯「好好做事」贏得高施政滿意度，也建立「少政治、多做事」的強烈形象。讓民眾對他的好感與支持，也外溢到對國民黨的好感。這樣對黨的「貢獻」，不是最有意義？
四，關於4大公投，某些人是否對侯與其他藍營縣市長，有不同的雙標要求？當時，藍營縣市長對4大公投的態度，有「四個都同意」的，也有部分同意，部分尊重民意選擇的，侯屬於後者。最後，新北公投投票率4成3，高於全國平均值。4項公投，新北3過1不過，屬於藍營縣市的前段班。沒有任何一個其它藍營縣市長因公投一事，被批評責難。為什麼只逼侯表態，而不要求其他人表態？拿未表態為理由，把責任歸到他頭上，不時拿出來敲打、翻舊賬。
五，誰在不團結？侯友宜幾乎從未對同陣營的人或事批評（除了選策會事件）。而同志對自己攻擊和批評，侯也都默默承受、傾聽，從不去辯駁、反擊，以免傷到黨的團結形象。
而劉家昌呢？2000挺連戰，批宋楚瑜。2020挺韓批郭，2024則挺郭批侯。劉可以支持某某人參賽，大力宣揚展現其優點。但為何每次都要把同陣營其他參賽者視為仇寇，至於死地。這不是反團結，和真內鬥嗎？劉是否已成為台灣人，瞧不起厭惡藍營，周而復始總是「內鬥內行」的典型人物？
而劉家昌這樣粗俗無禮，對自家人毫無遮攔的謾罵羞辱，親痛仇快的戲碼已經演了20多年。
中華民國就是如此，不斷被消耗和創傷，早已氣若遊絲余命半條。劉家昌這樣，以「愛國」為名的誤國和毀國行徑，早已是綠營總是期待又嘲笑的低端鬧劇。若不是劉家昌，2000宋楚瑜會以30萬票，些微差距落選嗎？導致阿扁綠色執政8年。
2020是不是又因為劉家昌？罵走郭粉中的知識和經濟選民，最後讓小英破天荒贏得817萬票。而韓國瑜只拿到5百多萬票，藍營立委選情更慘不忍睹。
劉家昌恐怕永遠無法承認和意識到，其實現在他瞧不起，和視為「阿斗」的侯友宜，正在用盡氣力，來拯救劉所造成的災難和傷害。
侯友宜長期以來，都大聲呼籲捍衛中華民國。在日前新北議會總質詢時，侯對綠營議員主動出擊，他說按照中華民國憲法，台獨沒有法律根據，所以他會「反對台獨」。現在已少有藍營政治人物，會這樣向民進黨的神主牌直接挑戰。
侯還多次明確地強調，在對等、尊嚴、友善原則下，展開兩岸的交流對話，降低緊張敵意。進而「避戰維和」，實現台海和平，讓中華民國在險峻外部風險之下，得以安全繁榮和永續。
過去，侯友宜捍衛國家、保護人民，所做的社會貢獻，不會比劉家昌少些。現在，「好好做事」建設台灣、解決難題，比劉更有用於國家、人民。未來，台灣人會回味論斷2024大選中，誰是硬漢英雄？誰又是嘴炮攪局的小丑？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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