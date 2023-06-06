台股早盤黑翻紅漲逾50點 內需概念股夯、觀光與航空強勢走高
美股四大指數昨（5）日皆走跌，台北股市今（6）日開低走高，早盤一度漲逾50點，來到16771點。權值股台積電今日股東會，早盤黑翻紅，漲4元，來到559元，漲幅0.6%。其他電子股漲跌互見，聯發科也翻紅，不過鴻海、英業達、國巨走跌。今日盤面焦點為內需概念股，連鎖餐飲、航空與觀光股表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數5日下跌199.9點，或0.59%，收33562.86點；那斯達克指數下跌11.34點，或0.09%，收13229.43點；標普500指數下跌8.58點，或0.2%，收4273.79點；費城半導體指數下跌57.29點，或1.64%，收3444.12點。
受到美股走跌影響，台北股市今（6）日開低，不過沒多久就走高到盤上漲50多點，來到16771點。晶圓代工龍頭、權值王台積電今日股東會，早盤黑翻紅，漲4元，來到559元，漲幅0.6%。聯電在平盤附近，世界先進與力積電漲跌互見。
其他電子股，如聯發科同樣翻紅，漲3元，來到762元。南亞科、旺宏、日月光走高，不過鴻海、友達、群創、和碩、國巨、英業達弱勢走跌。大立光5月合併營收26.27億元，月減9%，不僅連續兩個月下滑，更下探十年同期低點，今股價跌近2%。
內需概念股今日紅通通，華航與長榮航漲1%以上，易飛網漲逾8%、鳳凰漲4%，晶華、山富、雄獅、遠雄來、雲品皆漲超過1%。漢來美食、八方雲集與老四川漲幅1到3%。