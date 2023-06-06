喊「性騷0容忍」遭前員工打臉！顏若芳道歉了：處理有不足之處
政壇性騷案連環爆，受害者紛紛站出來發聲，各政黨也強調會強力譴責加害者，沒想到一名曾在議員服務處工作的女網友表示，她曾被志工拍臀性騷擾，當時的老闆說會告誡志工，但最終她都沒有得到一句抱歉，最近見老闆被採訪時說出「性騷擾零容忍」，讓他感到相當諷刺，而該名「老闆」，被點名是台北市議員顏若芳，對此，顏若芳也在今（6）日上午回應。
記者林莞茜／綜合報導
該名女網友指稱，她在議題服務處待過，事發當天她被叫去問話，卻在過程中感覺「被輕拍了一下臀部」，一瞬間他嚇到無法動彈，又想說或許對方覺得只是教訓一下而已，直到有同事喊她去幫忙，才回神躲進廁所，但覺得太噁心就當場飆淚，而後回到座位，有看到紙條寫著「以後坐著講話，不要站著」，才讓他知道原來剛剛有人目擊整個過程，卻什麼事都不做，她一直忍著崩潰的情緒到下班，再打電話給寫紙條的女主管，結果女主管說，「人家也是把妳當小朋友啦，不要太在意。妳不能控制別人會做什麼事，只能保護好自己」。
女網友說，最後她也接到老闆打來的電話，老闆的安慰很有技巧，一句「我不會要妳不去在意，因為事情就是發生了」，還承諾會告誡那位志工並要求道歉，只是最好一直到她離開，都沒有得到一句抱歉，甚至被反過來要求，要對那位志工有禮貌、主動打招呼。如今，她看到老闆接受媒體採訪，說出「性騷擾、職場霸凌絕對零容忍，調查結果出來請黨中央務必嚴懲」，實在感到很諷刺，質疑「當時的她沒做到零容忍，未來能否做到？」。
對此，遭點名為女王友「老闆」的台北市議員顏若芳證實此事，並稱「這大概是5、6年前的事」，雖然當時曾告訴受害者不必容忍，也曾要求志工道歉，但是處理結果顯然有不足之處，造成受害同仁的陰影，「我深自檢討並深感抱歉」。
※【NOWnews 今日新聞
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