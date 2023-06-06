飯店推豪邁海鮮盤「加199元升級整隻龍蝦」 550元吃龍蝦便當
夏季吃海鮮最是暢快，而台灣人對於龍蝦更是毫無抵抗力。台北萬豪酒店Lobby Lounge即日起至8月31日晚餐時段推出夏日限定「豪Chill海鮮盤」，有龍蝦、白蝦、旭蟹等多種海味，搭配濃湯、麵包每份1799+10%元，升級成整隻龍蝦只要再加價199 +10%元。台北六福萬怡酒店則是因應「台鐵第八屆鐵路便當節」之邀，6月9日至12日推出每日限量20份的「粵皇XO龍蝦手匠饗宴」原價880元，於鐵路便當節現場只要550元。
記者葉盛耀/綜合報導
台北萬豪酒店Lobby Lounge即日起至8月31日晚餐時段推出夏日限定「豪Chill海鮮盤」，主廚嚴選新鮮龍蝦與肥美白蝦、淡菜、透抽等時令海味，炙燒後加Sriracha辣椒醬、檸檬、匈牙利紅椒粉等製成的酸辣肯瓊風味海鮮醬，搭配濃郁巧達濃湯、香蒜法國麵包及時蔬。活動價每份1799 +10%元，升級成整隻龍蝦享超值加購價199 +10%元，還能再享定指定啤酒買一送一、指定葡萄酒單杯第二杯半價等優惠。
另外，台鐵第八屆鐵路便當節即將於6月9日至12日在台北車站一樓大廳舉辦，「台北六福萬怡酒店」本次將在鐵路便當節活動現場亦推出推出便當，每日限量20份的「粵皇XO龍蝦手匠饗宴」原價880元，於鐵路便當節現場只要550元，相當於現打63折，挑選東南亞活龍蝦，搭配煎的焦香皮脆的XO醬蘿蔔糕，以及魚子白蘆筍、黃金鮭魚炒飯、芥藍牛小排、明爐烤鴨等菜品，令其他便當品項還有鮭魚&戰斧黑椒豬排、茄汁慢燉牛頰等，售價130元起。
同集團的六福客棧便當則復刻《六福客棧金鳳廳》推出2款限定便當，包含明星招牌菜「明爐烤鴨」，完美重現當年令人魂牽夢縈的獨門醬汁，與主廚數十年經驗，精準掌握火候烤至皮酥肉嫩的烤鴨。另一款則是「湘式宮保雞丁」，選用軟嫩的去骨雞腿結合湘辣醬汁，香麻爽口，便當售價150元起。