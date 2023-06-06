Apple Vision Pro真的狂？郭明錤喊「出貨量非重點」要先說服這點
號稱蘋果（Apple）10年來最重要的發表會、WWDC23於台灣時間今（6）日凌晨舉辦，重點當然就是等了超久的頭戴裝置「Apple Vision Pro」，售價3499元美元（約新台幣10.7萬元），果粉見其「真身」都跪了，吶喊「Apple Vision Pro重新定義了VR」。不過，最強蘋果分析師郭明錤卻在會後發聲，認為蘋果得先說服大家，「這是下一個消費電子的明星產品」。
記者徐銘穗/綜合報導
Apple第一部空間運算設備「Apple Vision Pro」，採M2及全新的R1雙晶片，搭載2300萬畫素Micro OLED螢幕，相當於每隻眼睛各有一台4K以上的電視，不用手把，透過頭部擺動、瞳孔控制及聲音就能操作，外接電池可以有2小時續航。
雖然不少人認為，「Apple Vision Pro」外型明明就是潛水蛙鏡，加上售價破10萬元，讓許多人想接近卻又害怕受傷害，但仍有不少果粉相當期待，認為「蘋果重新定義了VR」。
WWDC會後，最強蘋果分析師郭明錤也在推特上，針對橫空出世的「Apple Vision Pro」，更新了他先前的WWDC兩點預測，一是先前預測「Apple Vision Pro」大量出貨時間為2023年第3季，但更新延至「2023年第4季底或2024年初」。
第二點更新的預測則是，郭明錤認為「今年蘋果頭盔出貨量可能將低於市場預期」，而投資人的觀察重點已經不是出貨量，而是「新產品發布能否說服人，蘋果的AR/MR頭戴裝置是下一個消費電子的明星產品。」