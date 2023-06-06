啦啦隊女神剩李多慧、林襄 ？ 眾人狂推她 感嘆「不常露就失寵」
台灣棒球啦啦隊長相甜美、身材窈窕吸引不少球迷關注，加上南韓啦啦隊女神李多慧來台後，一舉一動都是焦點。有網友在Dcard上討論近期啦啦隊版面，不是林襄就是李多慧，讓他不禁為自己女神峮峮抱怨，「不能因為我峮開始不這麼常露奶，就這樣失寵吧？」貼文一出引起網友熱烈討論。
記者薛羽彤/綜合報導
網友在Dcard上以「峮峮還算是啦啦隊的頂嗎？」為題發文，原PO表示看著峮峮從炸裂舞紅到日本，再經歷男友小鬼（黃鴻升）離世，之後接下綜藝節目主持棒，感覺她的媒體聲量逐漸變小。原PO不解，旁人提到啦啦隊不是林襄就是李多慧，媒體啦啦隊版面也幾乎是她們，「不能因為我峮開始不這麼常露奶，就這樣失寵吧？難道就一定要像林襄一樣露，才會有流量嗎？」原PO認為應該讓個性更好更有魅力的峮峮，再被更多人看到。
貼文一出後，引發網友熱議，紛紛表示「峮峮超可愛無論是訪談，還是綜藝節目，都可以看得出來個性很好」、「我覺得沒有流量也沒關係啊，粉絲們知道峮的好就好了」、「是個努力且不忘初衷的女孩」、「峮是男女都愛的類型」。不少人認為峮峮可愛又自然，「當然還是啦啦隊的頂」！不過峮峮手上有主持節目，也接了不少代言，並不只專注啦啦隊這方面，網友建議想關注峮峮的可以多看《飢餓遊戲》。