秀英PO潤娥在太妍演唱會暴怒過程！「少女時代」1成員也要來台灣

啦啦隊女神剩李多慧、林襄 ？ 眾人狂推她　感嘆「不常露就失寵」

▲啦啦隊女神許多人都會聯想林襄（左）、李多慧，眾人大推峮峮，希望她不能因為不露奶就失寵。（圖 ／林襄、李多慧IG）
▲啦啦隊女神許多人都會聯想林襄（左）、李多慧，眾人大推峮峮，希望她不能因為不露奶就失寵。（圖 ／林襄、李多慧IG）

記者薛羽彤/綜合報導

台灣棒球啦啦隊長相甜美、身材窈窕吸引不少球迷關注，加上南韓啦啦隊女神李多慧來台後，一舉一動都是焦點。有網友在Dcard上討論近期啦啦隊版面，不是林襄就是李多慧，讓他不禁為自己女神峮峮抱怨，「不能因為我峮開始不這麼常露奶，就這樣失寵吧？」貼文一出引起網友熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲峮峮（吳函峮）擁有甜美長相、傲人身材，是不少人心目中的啦啦隊女神。（圖／翻攝峮峮IG）
▲峮峮活躍在啦啦隊與綜藝節目。（圖／翻攝峮峮IG）
▲襄襄週日小滿先不要穿會露肚臍的中空裝，以免溼氣入體影響健康。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄常登上媒體版面。（圖／翻攝林襄IG）
網友在Dcard上以「峮峮還算是啦啦隊的頂嗎？」為題發文，原PO表示看著峮峮從炸裂舞紅到日本，再經歷男友小鬼（黃鴻升）離世，之後接下綜藝節目主持棒，感覺她的媒體聲量逐漸變小。原PO不解，旁人提到啦啦隊不是林襄就是李多慧，媒體啦啦隊版面也幾乎是她們，「不能因為我峮開始不這麼常露奶，就這樣失寵吧？難道就一定要像林襄一樣露，才會有流量嗎？」原PO認為應該讓個性更好更有魅力的峮峮，再被更多人看到。

▲李多慧上妝後模樣。（圖／記者林調遜攝、翻攝自李多慧IG）
▲李多慧來台後，一舉一動備受關注。（圖／李多慧IG）
▲▼峮峮在異國海灘解放胴體。（圖／翻攝自峮峮IG）
▲峮峮受到大批粉絲愛戴。（圖／翻攝自峮峮IG）
貼文一出後，引發網友熱議，紛紛表示「峮峮超可愛無論是訪談，還是綜藝節目，都可以看得出來個性很好」、「我覺得沒有流量也沒關係啊，粉絲們知道峮的好就好了」、「是個努力且不忘初衷的女孩」、「峮是男女都愛的類型」。不少人認為峮峮可愛又自然，「當然還是啦啦隊的頂」！不過峮峮手上有主持節目，也接了不少代言，並不只專注啦啦隊這方面，網友建議想關注峮峮的可以多看《飢餓遊戲》。

峮峮身體不適缺席錄影！IG親曝現況吐心聲　釣柯震東留言「3字」

峮峮「毀容醜照流出」女神形象崩壞！5萬粉絲驚呆：晚上睡不著

啦啦隊南霸天「水手服應援片」瘋傳！女神認了動過刀：我就是開心

啦啦隊女神爆私下吃飯「被隊友甩巴掌」！認了出賣對方：我沒辦法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀