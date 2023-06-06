午後「煩死人大雷雨」哪來的？背後成因揭曉：出門不帶傘超慘
在準備進入夏天颱風季前，台灣各地常會有「早上大太陽，中午後變天」的情況，又急又快的雨勢像老天爺在潑水般不斷降下，也讓許多準備下班返家的民眾感到煩躁；中央氣象局表示，這樣的降雨主要就是「強烈對流」引起的，這些雨勢可出現在白天，也可以出現在夜晚，台灣在梅雨季中，當梅雨鋒面活躍時，就常出現大雷雨，且持續時間往往可達數小時，甚至造成豪雨成災的結果，民眾絕不能忽視。
記者張志浩/綜合報導
氣象局局長鄭明典指出，以近期台灣大氣環境為例，台灣受到副熱帶高壓影響，衛星雲圖中，藍色是沒有高雲的地方，台灣上空往東、往西都偏藍色，這是副熱帶高壓帶影響的特徵，這個季節「低層大氣」相對濕暖，所以白天陸地上日照增溫就容易有對流雲發展起來。
氣象局則解釋，午後的雷雨，大致有發展期、成熟期及消散期3階段，在第一階段先是形成上升氣流，把溫暖潮溼的空氣送到半空中。上升的空氣遇冷，水氣就會開始凝結而變成雲，當氣流繼續上升，雲就越積越高，直上更冷的高空，雲中的水珠變得更大更重，有的凍結成雪或雹，有的雨滴越結越大，直到無法再被上升氣流所支持就會開始落下，而在降雨之前的下降氣流，會造成涼爽的陣風，這就表示意一場雷雨快要來臨。
氣象局補充，雷雨可分為「鋒面雷雨」和「氣團雷雨」2種，「鋒面雷雨」主要是動力因素所造成，即暖溼空氣被鋒面抬升，引起強烈對流而產生；「氣團雷雨」則常發生在夏季午後2點至3點時，主要是因為「熱力作用」產生，白天由於太陽照射，使局部地區空氣發生對流性不穩定現象，因而常發生雷雨，其造成災害的嚴重程度往往不如鋒面雷雨。