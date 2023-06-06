出席將官晉任典禮肯定軍改 蔡英文期勉：讓世界看見守護國家決心
國防部今日上午舉行「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，並邀請總統蔡英文親臨訓勉，以鼓舞軍心士氣。蔡英文致詞時表示，這幾年來，政府逐步落實國防改革，加強國防的戰力與韌性，「讓世界看見我們守護國家決心」。
記者呂炯昌／台北報導
蔡英文致詞時表示，這幾年來政府持續推動國防自主，提升守護國家安全的力量，不論是國艦國造或者國機國造都有具體的成果，去年底提出了兵力結構調整的規劃來強化全民國防，在上個月也有首批女性後備軍人自願參與教召，逐步落實國防改革，加強國防的戰力以及韌性，在這當中都有各位的努力和貢獻。
蔡英文期許晉任將官未來能夠運用領導統御，強化部隊的訓練和士氣，也要落實人才的培育，提升國軍整體的素質，「一起努力建構現代化專業化的部隊，鞏固國家安全，也讓世界看見我們守護國家的決心。」
國防部表示，今年上半年晉任中將者，分別為國防採購室主任趙亞平、後勤次長室次長陳道輝、海軍司令部參謀長吳立平、總統府侍衛長李慶然、空軍作戰指揮部副指揮官董培倫等5員。
晉任少將人員計吳勝堂、葉昀輝、郁智隆、謝勇維、楊鄉懿、許天助、朱庸邦、陳俊良、張志煒、吳佳駿、陳元皓、吳慕樵、陳春忠、葉瑞麟、吳啓興、姚樂輝、林家宏、陶成濬、吳志孝、覃紹傑、許洪洲及徐奕鴻等22員，合計27員。