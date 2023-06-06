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吃熱炒也要開後宮席！清大校友直播揭王丹性騷行徑　願公開對質

▲ 吃熱炒也要開後宮席！清大校友直播揭王丹性騷行徑。（圖／新頭殼）
▲ 吃熱炒也要開後宮席！清大校友直播揭王丹性騷行徑。（圖／新頭殼）

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中國民運人士王丹被兩名清華大學校友指控性騷擾，指控人之一徐男5日晚間在臉書開直播，進一步揭露王丹更多的性騷行徑，同時回應外界質疑，他爆出，王丹不僅是性騷慣犯，除了他和李男之外，還有其他人被王丹身體騷擾，且王丹出遊一定要有男同志小鮮肉陪伴，吃圓桌熱炒時旁邊也一定要留一席後宮特別座，他也強調，願意與王丹對質。

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徐男先前透過臉書以「當王丹的手，伸進我衣服的那一天」為題發文，指控十多年前王丹在KTV場合，知道他非單身的情況，坐在她與男友中間，並毫不掩飾地將右手伸進他的衣服撫摸腰部。

徐男今晚在直播進一步揭露，他與王丹曾共同去過很多場所，王丹出遊一定要有一名小鮮肉同志陪同，且王丹也喜歡聚集大家吃圓桌熱炒，吃熱炒時一定也有一名他覺得不錯的男同志坐在他旁邊。

徐男指出，王丹去同志酒吧時，會在現場請中意的對象喝酒互動；他也曾是那個坐在王丹旁邊喝酒的人，但王丹總是將手大剌剌放在他的腿上。他認為，王丹可能不懂同志圈的碰觸界線，不是每個人這樣被摸都覺得可以的，並爆料台灣各大同志酒吧許多從業人員都認識王丹，都能知道他的行徑。

徐男表示，至今仍不理解王丹做這些事的心態，至於被性騷之後，為何仍和王丹聚會喝酒吃飯？徐解釋，男性之間的碰觸，性別權力壓迫關係沒有那麼重，被騒擾受到的驚嚇恐懼，平均來說不如女性這麼大，自己也非典型性騷受害者，當下仍可沈靜處理或化解此事，例如換位置坐。

對於有人質疑性騷證據，徐男強調，當下突然被強吻熊抱，確實很難舉證性騷擾，只有不斷訴說，才能讓大眾的眼睛識別是誰在說謊。他也對王丹的政治陰謀論嗤之以鼻，因此出來說明，要讓大家知道，這不是抹黑，在六四這個時間點爆出只是碰巧。

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