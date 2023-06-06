雙側電子耳7月起納健保給付　每年168位兒童受惠

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強化兒童聽力發展刻不容緩，健保署持續與台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會共同努力討論，並委託財團法人醫藥品查驗中心辦理人工電子耳醫療科技再評估（HTR），經收集國內外實證資料，顯示目前英國、南韓等國家，針對因疾病造成嚴重聽力影響未滿18歲兒童，建議雙側植入人工電子耳，並訂有給付規定，且文獻指出，雙側電子耳較單側電子耳能夠改善聽力、言語理解及口語表達能力，另第一耳與第二耳植入間隔時間雖然可能會影響溝通能力改善的時間曲線，但不影響其改善的幅度等。
據此，健保署於5月18日藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第64次會議提案，會同醫藥專家、醫界團體及付費者等代表，共同研議修正人工電子耳給付規定，期能在有限的健保資源下，放寬健保人工電子耳於未滿18歲兒童植入第二耳，更嘉惠嚴重聽損兒童的聽覺發展，並經會議討論通過。
健保署長石崇良表示，經參考HTR報告，每年新發且願意安裝第二耳的聽損兒童新發個案約99人，另以健保申報資料推估盛行個案，至今年7月1日未滿18歲且已向健保申報單側人工電子耳同時依專家意見以60%估算安裝第一耳願意再安裝第二耳後，將盛行個案分攤於5年給付，推估1年嘉惠約168位兒童，五年總計840位兒童，平均1年約挹注9895萬元。
另外，針對早產兒及新生兒使用的「“邁柯唯”横膈膜電位導管」，在5月18日特材共擬會議也有熱烈討論。此横膈膜電位導管是用於偵測橫膈膜點電活性訊號，以此控制神經調控呼吸模式（Neurally Adjusted Ventilation Assist,NAVA）與非侵襲性呼吸（Non-Invasive Ventilation,NIV） NAVA通氣模式，並可監測大腦呼吸驅動力，及透過鼻胃腸路徑給予營養品、流體及藥物。
考量此特材對早產兒及新生兒具有臨床療效及需求，經與會代表一致同意全額給付「横膈膜電位導管」用於患有支氣管肺發育不全且困難拔管的1歲以下嬰兒，以利後續生長發展，推估每年約提供200名嬰兒照護，預算約299萬元。