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台、斯洛伐克投資商機交流　經部：促雙方合作關係

▲經濟部投資業務處近日舉辦「台斯投資商機論壇」，促進台商布局中東歐市場及台灣與斯洛伐克雙邊投資合作關係。（圖／經濟部提供）
▲經濟部投資業務處近日舉辦「台斯投資商機論壇」，促進台商布局中東歐市場及台灣與斯洛伐克雙邊投資合作關係。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部投資業務處近日舉辦「台斯投資商機論壇」，促進台商布局中東歐市場及台灣與斯洛伐克雙邊投資合作關係。經濟部指出，斯洛伐克因擁有厚實的工業基礎，且在資通訊、電子、製造、航太、汽車及醫療等產業具有優勢，已成為台商前進歐盟投資布局的重要選項，近年來，台灣政府高度重視供應鏈韌性與安全，未來將持續深化與美、歐、日等盟友國家的投資合作關係，協助台商布局。 

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為協助台商布局中東歐市場及促進台灣與斯洛伐克雙邊投資合作關係，經濟部投資業務處近日舉辦「台斯投資商機論壇」，吸引現場約80人共同與會，場面交流熱絡。

經濟部投資業務處處長張銘斌於會中指出，斯洛伐克位處歐洲中心，地理位置絕佳，且為歐盟成員國，鄰近其他東歐和西歐市場，因擁有厚實的工業基礎、高等教育及外語人才充沛，營運成本較西歐低，且在資通訊、電子、製造、航太、汽車及醫療等產業具有優勢，已成為台商前進歐盟投資布局的重要選項，鴻海、台達電和友達等台灣資通訊電子及製造大廠，均已在該地建立據點。

斯洛伐克投資促進局（SARIO）代表說明，截至目前，斯洛伐克重點發展產業中，有超過五分之四的製造業產值由機械工程業（含汽車）、化工製藥業（含橡膠）、電子業、冶金業、食品製造業與木材加工造紙業所創造。

此外，經濟部表示，台灣已於2022年1月成立「中東歐投資基金」及「中東歐融資基金」，可提供台商與中東歐廠商合作案所需的資金協助，鼓勵廠商運用政府相關資源，積極評估投資中東歐市場。

經濟部說，台灣位處全球科技供應鏈關鍵地位，與世界高度連結，從支援全球車用晶片產能，到協助各國推動半導體產業發展，台灣已向世界證明是值得信賴的合作夥伴，也是安全的投資地點，在地緣政治主導發展下，政府高度重視供應鏈韌性與安全，未來將持續深化與美、歐、日等盟友國家的投資合作關係，協助台商全球布局。    

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