台、斯洛伐克投資商機交流　經部：促雙方合作關係

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經濟部投資業務處處長張銘斌於會中指出，斯洛伐克位處歐洲中心，地理位置絕佳，且為歐盟成員國，鄰近其他東歐和西歐市場，因擁有厚實的工業基礎、高等教育及外語人才充沛，營運成本較西歐低，且在資通訊、電子、製造、航太、汽車及醫療等產業具有優勢，已成為台商前進歐盟投資布局的重要選項，鴻海、台達電和友達等台灣資通訊電子及製造大廠，均已在該地建立據點。
斯洛伐克投資促進局（SARIO）代表說明，截至目前，斯洛伐克重點發展產業中，有超過五分之四的製造業產值由機械工程業（含汽車）、化工製藥業（含橡膠）、電子業、冶金業、食品製造業與木材加工造紙業所創造。
此外，經濟部表示，台灣已於2022年1月成立「中東歐投資基金」及「中東歐融資基金」，可提供台商與中東歐廠商合作案所需的資金協助，鼓勵廠商運用政府相關資源，積極評估投資中東歐市場。
經濟部說，台灣位處全球科技供應鏈關鍵地位，與世界高度連結，從支援全球車用晶片產能，到協助各國推動半導體產業發展，台灣已向世界證明是值得信賴的合作夥伴，也是安全的投資地點，在地緣政治主導發展下，政府高度重視供應鏈韌性與安全，未來將持續深化與美、歐、日等盟友國家的投資合作關係，協助台商全球布局。